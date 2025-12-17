▲巧手迎耶誕！彰化榮家長輩創作專屬「毛線聖誕樹」。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】隨著溫馨的聖誕佳節腳步將近，彰化榮家於日前舉辦了一場充滿節慶氛圍的手作活動。特別邀請紙藝老師康寶玲老師蒞臨指導，帶領住民長輩們運用毛線纏繞及棉球、亮片裝飾，設計出獨一無二的「毛線聖誕樹」。看著繽紛的聖誕樹在手中逐漸成型，長輩們臉上都洋溢著滿滿的成就感與笑容。

活動首先用瓦楞紙板，剪出聖誕樹的形狀，做為基底。然後用咖啡色毛線纏出樹幹，再用綠色毛線，沿著瓦楞板的樹形，慢慢纏密，當第一層完成後，就開始把綠毛線，隨心纏出厚實的密度，接著把金色蝴蝶結插入樹的頂端，再把七彩毛球、星星亮片一一黏貼在聖誕樹上，最後把聖誕系列的貼紙當成吊飾，一棵創意的聖誕樹就完成了。

這項活動不僅能訓練長輩的手部精細動作，更能透過色彩搭配激發大腦活力，長輩們拿著自己親手完成的聖誕樹開心合影，而此時，同仁也巧扮聖誕老公公出現，分發愛心廠商捐贈物資，大家提早度過了一個充滿創意的聖誕節。

彰化榮家家主任蘇再勝表示，感謝張榮發慈善基金會贊助樂齡課程活動經費，使長輩們能接觸多元學習內容，不僅提升生活樂趣，也促進手部精細動作與創作力。未來榮家將持續規劃更多寓教於樂的活動，讓住民在日常生活中獲得更多成就感與幸福感，也落實「活到老、學到老」的精神。