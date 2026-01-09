巧新去年營運蹲馬步 續推多元產業佈局

財經中心/綜合報導

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業（1563）去年12月合併營收4.69億元，月減19.33％，年減15.31％；2025年第四季合併營收16.43億元，季減3.47％，年減14.80％；累計2025年全年合併營收69.77億元，年減6.64％。

巧新表示，12月單月營收受歐美聖誕及新年假期工作天數減少等季節性因素影響，客戶拉貨力道暫緩。然值得注意的是，巧新在產品組合優化上取得顯著突破。第四季末，公司自主研發的再生鋁材 RESAICAL® 2025年使用率比重已達36.32％。在鋁價原物料上漲的趨勢下，巧新將可憑藉既有鋁料庫存在2026年度展現公司強大的成本控管與獲利韌性。

廣告 廣告

針對市場展望，巧新指出，儘管全球新車銷售市場歷經庫存與利率環境的結構性調整，但在手訂單能見度清晰。多家國際品牌車廠已陸續發表2026年式新車，包括 Porsche Cayenne E4 GT、Lamborghini Urus、Rolls-Royce Spectre 等高規格車款，均指定搭載巧新高強度、輕量化的鋁合金鍛造輪圈。此外，於鋁合金材料之研究與應用方面，公司亦持續加大投入力度，涵蓋合金成分優化、製程技術提升及多元應用開發，並結合回收、熔煉與再製技術，強化材料再利用價值。藉由建構完整的材料循環體系，逐步拓展鋁材全循環之業務版圖，以回應高端製造產業對低碳、永續材料之需求。

展望2026年，巧新定調為「多元產業佈局、營運轉型升級」之元年，對全年營運重回正向成長深具信心。今年將是公司由「佈局」邁向「成果驗證期」的關鍵時刻，核心策略將以鋁合金鍛造及熔煉等技術為競爭力基石，在汽車業務穩健成長的基礎上，持續強化再生鋁與循環經濟優勢，並積極開拓非汽車產業市場，包括半導體設備、航太及其他高端製造領域。