巧新3月營收月增2成 材料、鍛造技術多元布局發酵
財經中心/綜合報導
全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業（1563）3月合併營收為6.76億元，較上月營收成長20.99％，較去年同期減少1％；累計2026年第一季合併營收為18.72億元，較去年同期減少2.41％。
巧新表示，儘管整體終端市場環境仍存在不確定性，然從長期發展趨勢觀察，高端製造對於材料性能與結構優化的需求持續提升。特別是在高性能車款朝向電動化與智慧化發展過程中，對於輕量化、高強度與永續材料的需求日益增加，帶動巧新「輕量化鍛造輪圈」與「再生鋁RESAICAL®輪圈」產品維持穩定出貨動能。
同時，巧新持續深化「材料 × 鍛造」核心技術，將過去累積於鋁合金熔煉與精密鍛造的製程經驗，延伸應用至更多高階工業領域，逐步展現跨產業發展成果。除既有汽車應用外，相關技術已成功切入對材料穩定性與結構精度要求極高之先進製程設備領域，並與國際主要客戶展開驗證合作，預期將於今年進入試量產階段。
巧新指出，針對先進製程設備所需之關鍵零組件，公司所開發之新一代鋁合金材料具備優異的抗腐蝕能力與低熱膨脹係數，有助於提升設備於高溫與嚴苛環境下的運行穩定性與製程一致性，對於提升整體系統可靠度具有正面效益。此外，隨著客戶對在地化供應與永續材料需求提升，巧新在再生鋁材料與製程整合能力上的優勢，也進一步強化其在新應用市場的競爭力。
展望2026年，巧新將持續以材料科學與鍛造技術為發展核心，推動產品應用多元化與產業布局深化。在汽車產業持續升級的同時，半導體設備與高階工業應用亦逐步成為重要成長動能。隨著再生鋁使用比例提升及產能效率優化效益逐步顯現，整體營運表現可望穩健推進，為公司中長期成長奠定良好基礎。
其他人也在看
苦吞4根跌停板...森崴能源風電案踩雷重虧 4天已狂洩34%
森崴能源（6806）因上周宣布每股虧損更來到60元、會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，遭證交所打入全額交割股，之後連續吞下4根跌停板，今日開盤也同樣即跌停，鎖死在25.4元跌停價，4天下挫34%，雖賣壓消化不少，然仍有4000張賣單排隊等賣。
這檔記憶體小心！國家隊砸326億護盤 「它」淪賣超冠軍…台達電、智邦、奇鋐10檔救火標的一次看
中東戰火僵局未解，但清明連假4天國際股市漲多於跌，台股今(7)早盤上漲超過600點，檢視以8大公股為首的國家隊，過去5個交易日僅4/1當天飆漲逾1400點時小幅減碼69億元，累計持續砸326億元進場護盤，統計買超個股中除萬年不變長青樹台積電(2330)外，台達電(2308)、智邦(2345)、奇鋐(3017)、鴻海(2317)都名列其中；另外元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、主動統一台股增長(00981A)、群益台灣精選高息(00919)4大ETF也是加碼標的。
記憶體需求失控暴衝！華邦電、群聯首季營收雙創史高 年增最高飆221%、供應鏈全面點火
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導當市場還在消化AI訓練需求紅利之際，產業重心已悄然轉向推論端，帶動記憶體與儲存需求全面升溫，相關業者營運表現也隨之爆...
台股閃現41檔千金股！股王信驊率13千金亮燈漲停 一張賺114萬元
美國與伊朗於達成為期兩周停火協議，激勵台股今（8）日強勢反彈，大漲逾千點，高價股全面點火。股王信驊（5274）開盤不久即亮燈漲停，股價攻上12,615元，若以昨日收盤價計算，一張帳面大賺114.5萬元；在股王領軍下，台光電（2383）、奇鋐（3017）、台達電（2308）等13檔同步鎖漲停，金像電（2368）盤中一度站上千元，推升台股閃現41檔千金股盛況。
PCB史上首檔「千金股」！金像電從10元股價浮沉，楊長基父子「十年磨一劍」，苦命代工如何迎來大翻身？
2026年3月19日，金像電股價衝破千元大關，成為台灣 PCB 史上首檔「千金股」。這場平地一聲雷，震碎了市場對 PCB「低毛利、純代工」的標籤，宣告長年退居幕後的「電子工業之母」，正式迎來技術為王的高光時刻。
辜仲諒買爆台泥看中什麼？他點出一大關鍵
[NOWNEWS今日新聞]中信慈善基金會董事長辜仲諒近期豪擲重金，在短短三個月內從市場買進超過40.61萬張台泥，持股比重直衝5.26%，一躍成為台泥最大股東。這樁高達百億規模的增持案引發市場熱議，財...
PCB、低軌衛星漲瘋了！「這2檔」目標價上看7字頭同亮紅燈 它得SpaceX IPO加持噴8%爆283億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於權王台積電（2330）股價走紅，多數權值股也全面上行，台股大盤今（7）日回溫態勢明顯，盤中收復3萬3關卡，截至下午1點1...
DDR4缺貨1年 平均季漲56％！南亞科比華邦電還會漲 外資曝最新目標價EPS
清明連假後台股回神，記憶體也大復活，南亞科今(4/7)盤中漲近3%至206.5元，旺宏(2337)大漲6.59%至137.5元，但華邦電(2344)開高走低，跌1.53%至90.4元，外資看好南亞科是全球第4大DRAM廠，DDR4將缺貨一整年，報價平均季漲56%，維持買進，目標價上修至292元，以今盤中價推算，潛在漲幅逾41%。
美伊停火！油價大屠殺唯慘塑化股 台聚四寶等6檔跌停股民哀嚎
國際油價閃崩，台股塑化族群今（8）日慘淪重災區！受到美國總統川普宣布延後對伊朗軍事行動，加上伊朗釋出談判誠意，原本緊繃的地緣政治風險瞬間降溫。消息一出，國際原油價格應聲重挫，布蘭特原油每桶急殺至92美元，跌幅高達15%。這場「原油大屠殺」直接波及台灣石化產業鏈，指標性的「台聚四寶」以及包材、膠帶龍頭股集體跳空慘跌。
Q1繳年增403%佳績！「記憶體模組廠」飆進36檔漲停股 旺宏跟上起飛、青雲鎖不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（7日）那斯達克、標普500、費城半導體指數強彈收紅，台股加權指數今（8）日開盤漲149.68點報33,379.50點，最高攀...
台積電收最高救不了全場 面板雙虎爆量倒地｜Yahoo財經掃描
美伊停火協議似有進展，加上美國總統川普(Donald Trump)警告，若伊朗未能重啟荷姆茲海峽、雙方戰事恐再度升溫，市場一邊消化停火希望、一邊提防中東局勢反覆，美國四大指數震盪走揚。道瓊工業指數上漲0.36%，那斯達克指數上漲0.54%，標普500指數上漲0.44%，費城半導體指數上漲1.06%。科技股表現仍相對有撐，美光上漲3.2%、英特爾上漲0.8%，延續晶片族群買盤回補力道；不過特斯拉因交車表現不佳下跌2.2%，台積電ADR則上漲0.80%。 亞股漲跌互見，日股小漲0.03%，韓股上揚0.82%，上證指數走強0.26%，港股則下跌0.70%，反映市場雖受美股收高激勵，但資金仍維持審慎。 回到台股，加權指數今(7)日終場大漲657.39點，收33,229.82點，成交金額量縮至5,654.3億元。權王台積電(2330)強彈50元，收1,850元，成為推升大盤最重要的關鍵指標；盤面上電子股回神，台達電(2308)大漲85元，光通訊與載板族群同步轉強，帶動多頭氣勢回溫。另一方面，SpaceX題材持續發酵，華通(2313)強漲，低軌衛星與PCB概念股維持高人氣；不過面板雙虎雖爆出大量，股價卻同步走低，顯示資金輪動快速，熱門題材與高成交個股之間的表現也明顯分歧。
90檔電子股漲停齊衝！信驊、台達電、旺宏、欣興、景碩、奇鋐全亮燈 專家曝台股下一步
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導由於美伊戰事停火2周，激勵台股今（8）日開高走高，開盤上漲149.68點至33379.50點，隨著台積電盤中噴漲90元至1950元，台達...
7檔台股ETF 近一年績效翻倍
美國總統川普宣布美伊戰事停火兩周，台股迎來報復性反彈，回顧川普開啟關稅戰以來近一年，台股加權指數雖然尚未回到35,000點，但已有多檔主動台股ETF率先創高；被動台股原型ETF創收盤新高有元大富櫃50（006201）、國泰台灣科技龍頭（00881）、中信小資高價30（00894）、中信上櫃ESG30（00928）等。若以近一年績效而言，有七檔已翻倍，其中以中信小資高價30（00894）的124.57％居冠。
荷姆茲海峽停航震撼彈！台股衝高後15分鐘內跳水翻黑 台積電領跌、聯發科、廣達淪重災區
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受到伊朗宣布關閉荷姆茲海峽、中東局勢再度緊繃影響，台股今（9）日上演「開高走低」震盪戲碼。早盤雖一度衝上3萬4,866點，...
鴻海財報不佳「錯得離譜」！分析師揭誤區 大咖法人喊200元快站上：隱含漲幅還有58％
近期電子代工龍頭鴻海(2317)股價走勢偏弱加深市場疑慮，資深分析師孫慶龍指出，市場對鴻海財報的解讀存在明顯誤區，股價近期的壓力並非源於營運本身，而是受到全球稅務環境劇變所帶來的短期會計衝擊。在鴻海營收公布後，多家法人機構認為，鴻海核心競爭力與AI伺服器帶動的成長動能依然強勁，維持「買進」評等，認為有機會站穩200元以上水準。
漲價＋長約點火！「這PCB」漲停創高噴237億元 南電ABF滿載達連2漲12%同炸204億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著中東戰爭停火、荷姆茲海峽（StraitofHormuz）將開放，全球市場避險情緒大幅下降，帶動台股大盤今（8）日收盤大漲1531.5...
0056配息超誘人！專家揭「2關鍵」：1招賺價差還能降稅
財經中心／張予柔報導元大高股息ETF（0056）近期再度成為市場焦點，隨著受益人數突破154萬人，加上最新公告每受益權單位預估配發金額升至1元，吸引不少投資人關注是否該搶在除息前進場卡位。不過在高配息數字的吸引下，理財專家也提醒，投資人若只看表面殖利率，恐怕忽略關鍵風險，甚至只是「左手換右手」，未必真正賺到錢。
想漲都漲不動！美系外資喊「這檔」目標價400元 營收創高股價一直跌原因找到了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導鴻海（2317）近日公布最新財報，其3月營收順利衝上8000億關卡，寫下8037億元；第一季營收達到2.13兆元，創下歷年同期新高，...
表現超驚人！不敗教主曝「1檔ETF」贏0050快40%
財經中心／李明融報導台股首檔規模破千億的主動式ETF王者誕生！掛牌上市不到一年的00981A（統一台股增長）近日買氣爆棚，不僅規模正式突破千億大關，上市至今報酬率更高達108.67%，狠甩標竿0050將近40%。對此，「不敗教主」陳重銘直呼「實在是太驚人了！」他更自爆曾在11元時持有200張卻太早下車，如今看著亮眼績效追悔莫及。
玉山金控併購三商美邦人壽 公平會准了
玉山金控併購三商美邦人壽案，公平會8日認定，尚無顯著的限制競爭疑慮，不禁止其結合。