巧新3月營收月增2成 材料、鍛造技術多元布局發酵

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財經中心/綜合報導

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業（1563）3月合併營收為6.76億元，較上月營收成長20.99％，較去年同期減少1％；累計2026年第一季合併營收為18.72億元，較去年同期減少2.41％。

巧新表示，儘管整體終端市場環境仍存在不確定性，然從長期發展趨勢觀察，高端製造對於材料性能與結構優化的需求持續提升。特別是在高性能車款朝向電動化與智慧化發展過程中，對於輕量化、高強度與永續材料的需求日益增加，帶動巧新「輕量化鍛造輪圈」與「再生鋁RESAICAL®輪圈」產品維持穩定出貨動能。

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同時，巧新持續深化「材料 × 鍛造」核心技術，將過去累積於鋁合金熔煉與精密鍛造的製程經驗，延伸應用至更多高階工業領域，逐步展現跨產業發展成果。除既有汽車應用外，相關技術已成功切入對材料穩定性與結構精度要求極高之先進製程設備領域，並與國際主要客戶展開驗證合作，預期將於今年進入試量產階段。

巧新指出，針對先進製程設備所需之關鍵零組件，公司所開發之新一代鋁合金材料具備優異的抗腐蝕能力與低熱膨脹係數，有助於提升設備於高溫與嚴苛環境下的運行穩定性與製程一致性，對於提升整體系統可靠度具有正面效益。此外，隨著客戶對在地化供應與永續材料需求提升，巧新在再生鋁材料與製程整合能力上的優勢，也進一步強化其在新應用市場的競爭力。

展望2026年，巧新將持續以材料科學與鍛造技術為發展核心，推動產品應用多元化與產業布局深化。在汽車產業持續升級的同時，半導體設備與高階工業應用亦逐步成為重要成長動能。隨著再生鋁使用比例提升及產能效率優化效益逐步顯現，整體營運表現可望穩健推進，為公司中長期成長奠定良好基礎。