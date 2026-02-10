巧藏收納的26坪現代宅，黑白層次鋪陳沉穩有序的生活節奏

編輯 游芷涵｜圖片提供 逸硯室內設計

這間26.2 坪的新成屋，屋主希望家中能呈現「開闊、乾淨、不複雜卻有質感」的氛圍。因生活物件不少，收納規劃尤其重要——既要能藏得巧妙、保持視覺整潔，又希望整體材質與色彩和諧一致，既耐看也不顯凌亂。因此設計師以現代簡約為基調，透過俐落線條、輕盈色調與一致性的材料語彙，為空間注入舒適、純淨而有秩序的生活表情。



一進門的玄關區域，首先映入眼簾的是一面落地全身鏡，鏡面之後巧妙隱藏了電視機櫃，讓入口視覺更顯俐落清爽；懸空的櫃體設計，方便將室內拖鞋輕鬆收納，也讓換鞋與行走動線更加流暢。走入公領域，木質地坪與玄關落塵區自然銜接，營造由外而內的過渡氛圍。整體收納櫃體向上延伸至天花，使櫃面與牆體融為一體，視覺更顯乾淨純粹；電子衣櫥以黑鏡門片呈現質感克制的光澤，與旁側大理石紋薄磚電視牆相互呼應，形塑出精緻而俐落的設計語彙；展示格櫃以黑色鐵件勾勒立面線條，內嵌燈條柔和投射光影，讓陳列物件多了份展示感與層次；電視櫃部分採格柵設計，不僅利於電器散熱，也豐富了視覺細節；沙發背牆以灰色特殊塗料鋪陳細膩紋理，低調中帶有溫度。餐廳上方懸掛的造型吊燈，則為整體增添了一筆輕巧亮點，使公領域氛圍更完整。

來到臥室，在進門處設置的一日衣櫥吊桿，方便回家後隨手掛置衣物，使用動線十分順手；整面衣櫃擔任主要收納量體，透過色彩與線條的細緻變化，塑造出層次分明的臥眠場景。多功能室則兼具琴房及儲物空間，設計師以宛若琴鍵般黑白錯落的層板形塑牆面節奏感，另一側規劃透明門片的展示櫃與上方封閉式收納，使陳列與收納在同一空間中保持有序。

