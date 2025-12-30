「巧虎大人版」蔡依林大巨蛋開唱 羅志祥壞壞喊她「阿姨」

羅志祥送上花籃，喊蔡依林「阿姨」。

蔡依林今晚（30日）起一連三天在大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會，圈內好友如阿妹張惠妹、羅志祥、青峰、林俊傑及徐佳瑩等紛紛送花祝賀，其中，小豬展現毒舌一面，一開頭就喊：「Jolin阿姨。」 雖然風趣卻也讓人聽來頗爲敏感。

與蔡依林擁多年交情的羅志祥寫著：「Jolin阿姨，盡情在台上表現妳的72變，啊！對了，不要9點半就想要回家睡覺喔！因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧！」而青峰也頗有默契接續「九點半入睡」、「巧虎大人版」的議題，寫著：「祝福蔡依林，熬夜大成功，by早上睡的青峰。」

人在台東準備跨年演出的張惠妹，也同樣送上花籃祝賀。

人在台東準備跨年演出的阿妹，也送上大花籃，寫著：「親愛的妹子，愉悅～到底～辣翻全場。」而剛認愛山東網紅七七的林俊傑，也祝願蔡依林演出圓滿順利，有機會再一起玩音樂。

剛認愛的林俊傑也送上花籃祝賀。

