「巧虎」你在哪裡？漁民供百斤蛤、50斤蝦懸賞

記者廖宜德、張裕坤、葉信葳／雲林報導

雲林縣口湖鄉有位文蛤白蝦的養殖漁民，最近很著急，因為家中飼養的愛犬「巧虎」走失了，從1月5日到現在，找遍住家附近就是不見蹤影，現在這名飼主也懸賞，就用自己養殖的文蛤100斤、白蝦50斤外加紅包，希望加強力道找回愛犬。

雲林縣口湖鄉有隻狗狗「巧虎」走失了。

這隻模樣憨厚的小狗叫做巧虎，棕黃色的皮毛光亮水滑，四肢短短的，不過身形很壯碩，是混到惡霸犬的米克斯，營養很好，被主人養到大約30公斤，不過5日早上8點左右走失了，家人都很著急。



住在雲林縣口湖鄉的飼主林先生，家中養殖文蛤和白蝦，他說巧虎每天都會陪他去養殖池工作，5日7點多家人還看到巧虎的身影，但是8點就不見了，喜歡搭機車兜風的巧虎，家人在附近村莊都找遍了，就是沒有蹤影。

愛犬「巧虎」不見了，飼主好焦急，懸賞文蛤與白蝦作為報酬。

飼主林祐瑜：「牠很...有個壞習慣就是很愛坐摩托車。」

記者：「所以有可能跟人家摩托車走了？」

飼主林祐瑜：「對，別人帶牠去兜風，就沒有回來這樣子。」

林先生一家急著找回愛犬，就用家中飼養的文蛤100斤、白蝦50斤，市價15000元，外加紅包當作報酬，希望讓大家幫忙找回呆萌的巧虎。

飼主李璇：「牠的眼睛是棕色的，然後牠的腿比較短，然後比較壯碩，因為牠是土狗混到惡霸。」

雲林漁民的愛犬「巧虎」走失了。

林先生說這幾天陸續接到20、30通電話，不過都是瘦小的米克斯，不是他家的、巧虎是「重量級」，他怕巧虎上了別人的車到了外縣市，找不到回家的路，因此拿出自家肥美的文蛤和白蝦當報酬，也可以到場現撈，就是希望巧虎趕緊回家。

