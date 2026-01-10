「巧虎」你在哪？飼主加碼懸賞「文蛤+蝦」值1.5萬

雲林口湖鄉有飼主的寵物犬「巧虎」走失了。（圖／走失飼主提供）





雲林口湖鄉有飼主的寵物犬「巧虎」走失了，在網路上發文緊急協尋，懸賞100斤文蛤跟10斤白蝦和小紅包，市值超過1萬5千元，希望大家幫忙找回來。

眼神帶點無辜，外表神似像卡通人物的「巧虎」，是一隻惡霸混米克斯的寵物犬，名字就叫巧虎，不過近期牠走失了，飼主心急如焚緊急在社群協尋，不斷加碼懸賞，越開越高，立刻在網路上掀起討論。

巧虎飼主林先生：「加碼後面老婆有加碼，因為真的是愛狗心切都找不到，既然家人愛狗，100斤文蛤，還有我們自己養的蝦子，那個白蝦、文蛤鹹水的好吃。」

巧虎走失地點就在雲林口湖鄉，1/5早上走丟了，原本以為巧虎只是晃一晃就會回家，不過這次走丟了五天還沒回家，讓主人真的很擔心，原來巧虎是他們收養的流浪狗，已經養了一年多，感情深厚。

巧虎飼主李小姐：「牠的眼睛是棕色的，牠的腿比較短，比較壯碩，項圈有刻牠的名字跟手機號碼，項圈是黑白格紋。」

剛好飼主家經營水產業，原本祭出只要找到巧虎就送50斤的文蛤，現在加碼提高到100斤的文蛤加上10斤白蝦，以市價估算，總價1萬5千元，全都是最新鮮的。

巧虎飼主林先生：「自己養的提供這個，很新鮮當懸賞，（都自己撈的）對。」

林先生說巧虎平常都會跟他一起巡文蛤池，希望民眾有看到能盡快通知他們，網友也說賞金越來越迷人加碼還有白蝦，但這不是重點，大家還是希望巧虎快回家，找巧虎送水產，只希望能提高牠被看見的機會，主人表示整個口湖鄉都找過了，真的希望一打開門，就能見到牠回來。

