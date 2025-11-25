巧遇以色列新兵訪猶太大屠殺紀念館 林右昌：台灣要講自己的故事

林右昌在以色列參訪猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem），並遇到當地新兵。 圖：翻攝自林右昌臉書

[Newtalk新聞] 民進黨前秘書長林右昌昨（24）日表示，他在以色列參訪猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）時，看到以色列讓新兵到館內學習，了解歷史並爬梳未來，這讓他相當感動。他也反思台灣的現況，並表示，國家是靠共同的歷史記憶、價值認同，形成生命共同體，台灣需要更大聲講屬於自己的故事。

林右昌昨晚透過臉書發文談到參訪猶太屠殺紀念館的心得。他透露，參訪的過程中巧遇數百名身著制服背著槍的以色列新兵來紀念館學習，記住過去國家的苦難，而在未來需要新兵去保衛的是什麼，這讓他當時心裡相當震撼與感動。

林右昌在以色列參訪猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）。 圖：翻攝自林右昌臉書

林右昌說，在大屠殺的照片、遺物與倖存者故事前，新兵神情專注得令人難忘，整個紀念館是其精神教育場所，他真實地看到，原來以色列人是這樣在教育他們的軍人與下一代。當以色列遭遇攻擊時，以色列人不是往外逃避；相反的是，在國外的以色列人排隊搶搭飛機回國，穿上軍服拿起武器保衛國家。

林右昌表示，不管是職業軍人還是義務役士兵，台灣的軍人、下一代是否也值得一套真正屬於台灣的精神教育？內容包含歷史、戰役、捍衛者、民主價值，一個屬於2300萬人自己的「台灣精神」。

林右昌強調，國家從來不是靠口號而存在，而是靠共同的歷史記憶、共同的價值認同，形成生命共同體。此趟到以色列，他深深感受到台灣需要更大聲講屬於自己的故事，而不是別人的。

