巧遇偶像李安導演！蔣榮宗當面告白⋯對話內容曝光

蔣榮宗巧遇李安導演。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

蔣榮宗6日在臺北表演藝術中心參加國際電影音樂大師亞歷山大戴斯培（Alexandre Desplat）的從「巴黎到好萊塢」音樂會，沒想到在現場遇到李安導演，他興奮回憶：「Alexandre一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色，戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡，居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」

這次相見也像電影般巧合，蔣榮宗透露，李安導演昨晚心情極佳，主動分享自己也超期待戴斯培現場親自指揮《色，戒》片段，「導演跟我說：『這次大師會親自指揮《色，戒》的配樂，我等一下要仔細聽！』聽到那句話我起雞皮疙瘩，真的太神了！」

其實蔣榮宗與李安的緣分源自2022，當年蔣榮宗受邀擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，他只用兩周完成作曲、編曲、錄音與混音。他為此重新看過李安導演所有電影，並跨越三大洲、四個城市連線合作，「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉。」最後成果不但獲得高度肯定，也替他打開更多國際合作的機會。

昨天與李安聊天時，蔣榮宗也鼓起勇氣提到金馬獎紅毯的音樂，「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心！」

金馬獎星光大道、頒獎的配樂都是蔣榮宗所寫。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導