巧遇霍建華竟被請吃早餐！男神私下暖舉曝光 網讚：不愧是林心如「私藏款」

霍建華私下親民幫學生買單早餐。李鍾泉攝、翻攝微博

霍建華私下暖舉再添一筆，有台北女學生在網路上PO出，吃早餐時巧遇霍建華，男神竟主動打招呼，甚至幫同學們整桌買單，付錢時被道謝，也露出微笑表示：「不客氣。」此舉更登上微博熱搜，受到中國網友討論。

據悉，霍建華是這家早餐店常客，發現學生們竊竊私語討論，還主動問：「是不是認出我了？」不僅與學生們合照，還整桌買單，甚至交代店家，連還沒上桌的湯包也一起付，並開玩笑說：「不是只挑便宜的付。」整桌費用約200元台幣，雖然不貴，暖心舉動卻讓學生們很感動。

廣告 廣告

霍建華私下穿著休閒吃早餐，被認出也很大方。翻攝微博

霍建華在劇組也經常請客

霍建華在劇組時，也經常被其他演員爆料大方請客，合作《他為什麼依然單身》的朱珠就曾透露，幾乎每天晚上都請劇組吃東西。網友大讚霍建華含金量太高，不愧是林心如「私藏款」、眼光太好了。

林心如被讚眼光好。林煒凱攝



回到原文

更多鏡報報導

26歲吳磊驚傳「床照」外流被兜售！火速回應12字揭真相 爆料網友下場曝光

林心如曝霍建華「很好養」！靠這兩道菜抓住老公的胃 卻只喝過他倒的水

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘