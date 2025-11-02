巧遇「高雄都市傳說」抓漏達人陳財佑！柯志恩：走到哪都看得到

國民黨立委柯志恩昨出席正修科大60周年慶，巧遇高雄知名抓漏達人人陳財佑。柯志恩直呼，「不愧是高雄傳說、自備年輕帥照是基本的，不管走到哪都能看得到。」

柯志恩出席政修科大校慶，巧遇抓漏達人陳財佑。（圖／翻攝柯志恩臉書）

陳財佑是正修科大校友，他在民國80年5月創立「陳財佑治漏技研」，針對建築物結構弱點進行系統防水處理，從預防走向治療，是看診經驗長達30年的房屋醫生。多年來他的照片遍布高雄各大路口，從黑白版的畢業照，到彩色柔焦美顏風格大頭照，他的「不老容顏」，搭配上工整書法「陳財佑」和「抓漏」字樣，成為許多高雄人的記憶，更被視為高雄知名的「都市傳說」。

陳財佑已成許多高雄人的記憶，更曾在2022年被高雄市長陳其邁競選團隊致敬。（報系資料照）

柯志恩今天在臉書上發文表示，昨晚正修科大60周年慶校友回娘家，走完250桌、逐桌和大家打招呼，還遇到都市不老傳說、抓漏達人陳財佑，不愧是高雄傳說、自備年輕帥照是基本的，不管走到哪都能看得到。

30年前陳財佑的抓漏廣告，當時他還是剛走出校園沒多久的年輕帥哥。（圖／翻攝自陳財佑治漏技研官網）

從柯志恩在臉書上PO出的照片可以看到，64歲的陳財佑身穿黃色polo衫，雖然滿頭白髮，但依然神采奕奕。他自豪地展示自己的畢業照，吸引了眾多與會者爭相合影。

