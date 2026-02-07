巧！ 店家鐵捲門故障業者煩惱 隔壁飲料店客人：我會修

彰化縣 / 綜合報導

彰化有店家的自動門突然故障，民眾正在煩惱怎麼辦，剛好看到維修鐵捲門的小貨車，就停在自家前面，在隔壁買飲料的客人，剛好就是師傅，民眾相當開心，不用預約也不用等，馬上請師傅幫忙把自動門修好，這機率實在太低，師傅也感到相當有趣，維修的費用，因此打了折扣，這起超幸運的巧合，彼此都開心。

維修師傅戴著頭燈，拿著工具修理自動門，但這位師傅，可不是民眾打電話叫來的，而是他剛好在隔壁買飲料，得知民眾需要幫忙，他直接過來處理，民眾林君彥說：「就是它貨車啊，剛好停在這裡，然後好像在等飲料吧，然後我想說，這人是不是會修，我就問一下，然後結果剛好，他們就是修鐵捲門自動門的。」

廣告 廣告

事情發生在彰化市，5日傍晚民眾店面的自動門壞了，就這麼剛好旁邊有人會修理，民眾把影片分享到個人社群，他強調「彰化市真的很有人情味」，「剛好隔壁買飲料的客人就是自動門師父的機率有多高」。

自動門維修業者吳文程說：「他(民眾)剛好看到，我車上有我們公司的標誌，出來就問了，它皮帶壞掉啊，順便幫忙換起來，哈哈哈哈。」修門的師傅笑得開心，因為他當時就是開著這輛小貨車，停路邊買杯飲料自己也沒想到突然有工作上門有錢賺。這個機緣太難得，幫民眾解決問題收費當然也打個折，交個朋友，讓這起超幸運的巧合，彼此都開心。

原始連結







更多華視新聞報導

遇強震住家水塔傾倒！ 水電師傅工作17小時忙搶修

志工憂沒權控管害水電物料濫用 季連成：我就是授權

彰化皮蛇疫苗補助民眾搶破頭 沒搶到批「沒錢別辦」

