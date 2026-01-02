巨人盃青少棒開打 台日48勁旅廝殺

二０二六年巨人盃國際青少棒邀請日本及國內共四十八支勁旅參賽。（市府提供）

記者陳治交∕台南報導

二０二六年巨人盃國際青少棒錦標賽二日在南市開打，展開為期六天賽事，邀請日本及國內共四十八支勁旅參賽。市長黃偉哲虔誠歡迎各球隊到台南競技，以球會友，也可以體驗台南的文化美食。

黃偉哲表示，台南市為台灣棒球運動的發源地，享有「野球之都」美譽，也是棒球選手的搖籃，台南市政府以「巨人盃」的名義舉辦國小、國中及高中三級棒球錦標賽，這次有四十八支隊伍角逐冠軍盃，競爭激烈。

巨人盃青少棒賽分別在亞太成棒副球場、小北Ｂ、文中５６、中信金融管理學院、文小２及中信科大棒球場捉對廝殺，也是今年第一場棒球賽，比賽分成十六組循環預賽，取各組前兩名晉級決賽，決賽採單敗淘汰賽制，一月七日產生冠軍隊伍。

體育局長陳良乾指出，棒球一直是台南市體育重點發展項目，每年舉辦巨人盃三級賽事，這次有國內四十六支勁旅，還邀請日本關西、日本東北選拔隊來台磋跎球技，歡迎熱愛棒球運動的市民到場為選手們聲援加油。