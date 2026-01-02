巨人盃青少棒開打 台日48勁旅廝殺
記者陳治交∕台南報導
二０二六年巨人盃國際青少棒錦標賽二日在南市開打，展開為期六天賽事，邀請日本及國內共四十八支勁旅參賽。市長黃偉哲虔誠歡迎各球隊到台南競技，以球會友，也可以體驗台南的文化美食。
黃偉哲表示，台南市為台灣棒球運動的發源地，享有「野球之都」美譽，也是棒球選手的搖籃，台南市政府以「巨人盃」的名義舉辦國小、國中及高中三級棒球錦標賽，這次有四十八支隊伍角逐冠軍盃，競爭激烈。
巨人盃青少棒賽分別在亞太成棒副球場、小北Ｂ、文中５６、中信金融管理學院、文小２及中信科大棒球場捉對廝殺，也是今年第一場棒球賽，比賽分成十六組循環預賽，取各組前兩名晉級決賽，決賽採單敗淘汰賽制，一月七日產生冠軍隊伍。
體育局長陳良乾指出，棒球一直是台南市體育重點發展項目，每年舉辦巨人盃三級賽事，這次有國內四十六支勁旅，還邀請日本關西、日本東北選拔隊來台磋跎球技，歡迎熱愛棒球運動的市民到場為選手們聲援加油。
其他人也在看
中職／27歲捕手發文告別球員生涯！曾阻中信兄弟拋彩帶
27歲的捕手魏全，在2025年11月休賽季時離開富邦悍將，新的一年他透過IG發文宣布，他將卸下球員身分，打算休息一陣子後再往另一階段持續努力，正式向球迷告別。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
中職》兄弟邀請李大浩擔任春訓客座打擊教練 盼協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率
中華職棒中信兄弟球團今天（1月2日）發布春訓客座打擊教練訊息，將邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習在高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
邀請前經典賽國手吳哲源測試？ 曾總：身體狀態需要瞭解
記者陳立勳／台北報導中信兄弟昨天公布季後釋出名單，包括31歲前世界棒球經典賽中華隊國手吳哲源，樂天桃猿總教練曾豪駒昨天出...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 3
MLB》同為西武王牌兩樣情 高橋光成可能回歸日職
今井達也與休士頓太空人簽下3年6000萬美元合約，但同為去年宣布挑戰MLB、埼玉西武獅王牌高橋光成卻可能因不滿意迄今所收到報價，返回日本職棒，與老東家續約，日後再找機會圓夢。TSNA ・ 14 小時前 ・ 8
MLB／洋基、道奇都加入搶人大戰 一共5隊爭奪明星二壘手畢謝特
上賽季在多倫多藍鳥繳出3成打擊率、18轟的畢謝特（Bo Bichette），今年投身自由市場，根據MLB官網報導目前除了母隊藍鳥以外，還有另外4支球隊也在追逐他加入，包含紐約洋基、波士頓紅襪、芝加哥小熊和洛杉磯道奇。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
MLB》太空人隊3年18億簽下今井達也！ 每年都有附加逃脫條款
美國職棒大聯盟（MLB）太空人隊，今天傳出簽下日籍強投今井達也，並且以3年6000萬美元（約18億台幣）天價合約簽下這位日本強投，今井達也也順利旅外成功。TSNA ・ 19 小時前 ・ 6
「讓富邦悍將走在更堅定道路上」 林威助喊話：方向不會動搖
記者陳立勳／綜合報導富邦悍將去年季後教練團改組，持續佈局新球季，富邦悍將執行副領隊林威助今天在個人臉書發文。去年富邦悍將...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 5
MLB》日本投手有口皆碑 去年有11名投手大聯盟登板
今井達也將以3年合約5400萬美元加盟休士頓太空人，這張合約相當禮遇在2026、27年球季結束都有逃脫權，80局以上就有激勵獎金，近年來愈來愈多日本投手競標制度挑戰大聯盟，而且都能拿到很好合約，這與口碑有關係。TSNA ・ 8 小時前 ・ 9
台日交流賽》軟銀將派出最佳陣容！ 柳田悠岐等主將有機會來台
2026年台日交流賽在2月25日到28日於台北大巨蛋開打，由經典賽中華隊、中職中信兄弟、味全龍，迎戰日職勁旅軟銀鷹及日本火腿，25日軟銀將交手中信兄弟、26日出戰中華隊，小久保裕紀監督預計推出最強陣容參加，尤其S組的成員，也會一起跟球隊集合來台。TSNA ・ 4 小時前 ・ 發起對話
WBC》大谷翔平打二棒？日本總教練井端弘和曝「超攻擊型」打線藍圖
2026年世界棒球經典賽即將於三月火熱開打，挑戰衛冕的日本武士隊也正加緊籌組史上最強夢幻隊。儘管名單緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 3
MLB》今井達也合約塵埃落定 自由球員市場骨牌效應即將展開
隨著日籍投手今井達也以3年最多6300萬美元（約新台幣99億元）與休士頓太空人達成合約協議後，這筆簽約將對整體自由球員市場帶來重大影響。根據《MLB Insider》記者Mark Feinsand報導，原先有意願的芝加哥小熊會將目光放到其他頂級先發投手身上；太空人在簽下今井後，可能和王牌Framber Valdez說再見，並針對牛棚與捕手進行補強。Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前 ・ 2
MLB》巨人再簽Mahle 鄧愷威春訓面臨激烈競爭
先發投手陣容是舊金山巨人今年冬天補強重點之一，今天傳出他們將以1年合約簽下先發右投手Tyler Mahle，先發投手輪值幾乎成形，台灣旅美好手鄧愷威在春訓將面臨更激烈的競爭。TSNA ・ 1 天前 ・ 5
中職／讚林立簽大約激勵選手 是否參加經典賽？曾豪駒保持神祕
樂天桃猿今年經歷一連串負面風波，休賽季又失去本土王牌黃子鵬，留下主將林立成為球團最重要的目標，12月31日宣布，與林立簽下8年1.8億鉅約，讓樂天桃猿連霸之路注入強心針，新任總教練曾豪駒表示這份大約對於整個環境都是好事「讓想要進職棒的選手知道，其實從中職出發不是壞事！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
中信兄弟》楊志龍被兄弟釋出先休息！ 下一步是否再打球機率不大
中職中信兄弟今天宣布60人名單外簽回與釋出名單，吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲不簽回，其中楊志龍目前是暫時先休息，是否繼續打球，也要看他個人想法。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
中職／樂天桃猿第3位洋投來了！ 麥斯威尼去年效力馬林魚3A
樂天桃猿1月1日正式宣布與美國籍右投手Morgan McSweeney完成合約簽署，中文譯名「麥斯威尼」，將在2026年球季披上猿軍戰袍，強化桃猿隊投手戰力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
MLB／巨人簽3年只投24場投手！先發輪值額滿 官網點4位候補仍沒鄧愷威
巨人1日傳出簽下近3年僅24場先發的右投馬利（Tyler Mahle），這是巨人今年第2度在自由市場搶人成功，下季先發輪值裡的5位投手已經有譜，不料大聯盟官網點出另外4位潛在競爭者仍沒有鄧愷威，新賽季這名台灣好手會用什麼姿態登上大聯盟仍是未知數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
中職》樂天桃猿再補強 洋投麥斯威尼Morgan McSweeney加盟
中華職棒樂天桃猿今天（1日）正式宣布與美國籍右投手 Morgan McSweeney 完成合約簽署，中文譯名「麥斯威尼」，將於 2026 年球季披上猿軍戰袍，強化桃猿隊投手戰力。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 5
中職》2026年新人王競爭 伍立辰、韋宏亮有空間
台灣職棒2026年進入第37個球季，1個多星期後各隊陸續展開春訓，新球團台鋼雄鷹過去兩年連續產出新人王曾子祐與林詩翔，2025年選秀狀元韋宏亮預料新人球季有出賽空間，有機會競爭新人王。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
MLB/今井達也確定旅美！ 3年約含激勵獎金當太空人
日職西武獅王牌今井達新賽季也確定轉戰大聯盟，今（2日）外媒報導，他已經和休士頓太空人達成簽約協議，將簽下一張3年總值最高可達6300萬美元的合約。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
經典賽／大谷翔平早早確定代表日本武士 日傳奇原辰德大讚「了不起」
洛杉磯道奇當家球星大谷翔平在日前表明願意參加WBC世界棒球經典賽，此舉也讓日籍退役傳奇原辰德大讚，表示這樣領袖級的選手宣布出賽，會讓選手們更有想出賽的責任感，認為是件了不起的事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1