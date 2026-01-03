巨人盃青少棒 48隊台南開打

2026巨人盃國際青少棒錦標賽在亞太國際棒球訓練中心等6座球場同步開打，共有48支國內外青少棒勁旅齊聚台南展開6天的精彩對決。去年巨人盃青少棒賽由日本九州沖繩聯隊奪得總冠軍，屈居亞軍的台中市中山國中此次捲土重來，首戰即擊敗上屆季軍高雄市七賢國中，展現強烈的奪冠企圖心。

去年巨人盃國際青少棒賽共有來自全台18縣市，以及日本山形市、西東京聯隊、九州沖繩聯隊等3隊，合計48支頂尖球隊參賽。歷經6天的激烈角逐，最後由九州沖繩聯隊以12比5擊敗台中市中山國中奪得總冠軍，季軍則由台南市崇明國中及高雄市七賢國中並列。

廣告 廣告

體育局表示，今年巨人盃青少棒賽從1月2日起至7日止，分別於亞太成棒副球場、文中56棒球場、文小2棒球場、中信科技大學棒球場、中信金融管理學院棒球場及小北B棒球場等6座球場開打，共有來自全台18縣市及日本關西選拔、東北選拔合計48支球隊報名參賽，將分16組先展開循環預賽，各組取前2名再進入單淘汰決賽。

去年亞軍台中市中山國中、季軍高雄市七賢國中都被分在C組，兩隊第一天狹路相逢，中山國中憑藉綿密的攻勢及優異的守備沒讓七賢國中越雷池一步，最後以9比0完封勝，展現奪冠的氣勢。

體育局長陳良乾認為，台南市長年積極推展三級棒球，巨人盃青少棒的參賽隊伍數以台南市巨人盃三級賽事中最多，顯示該賽事已成為全國青少棒的重要賽事之一，展現台南辦理國際棒球賽事的充足量能。

另外，透過舉辦巨人盃青少棒賽，除完善場地整備與競賽規畫外，也同步強化賽事安全措施，並持續培育更多具潛力的年輕選手，為台灣棒球注入源源不絕的新動能。