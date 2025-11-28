巨人身後的畫家 葛飾北齋之女 浮世繪大家.父死埋名
18世紀日本浮世繪大師葛飾北齋，巔峰之作《富嶽三十六景》享譽國際，他的女兒阿榮也是一名浮世繪大家，但卻被父親盛名所掩蓋。日本電影《浮世繪女兒》由長澤雅美、永瀨正敏主演，講述葛飾北齋的女兒，在被丈夫休妻後，回到父親身邊，重拾畫筆創作，最終成為江戶時代知名的浮世繪畫家。電影刻劃父女情感，阿榮照顧北齋至90歲辭世，此後她也消聲匿跡，相忘於畫壇。
18世紀的日本浮世繪大師葛飾北齋，巔峰之作《富嶽三十六景》享譽國際，但鮮少有人知道，他的女兒阿榮也是一名浮世繪大家。日本電影《浮世繪女兒》由長澤雅美、永瀨正敏主演，講述葛飾北齋的女兒，在被丈夫休妻後，回到父親身邊，重拾畫筆努力創作，最終成為江戶時代知名的浮世繪畫家。
阿榮是葛飾北齋的三女兒，個性與父親最相像，她下嫁一名畫師，卻因為批評丈夫的畫作，被休妻掃地出門。
"浮世繪女兒"對白：「不用你開口，老娘自己會走，你這輩子從來就沒畫過一幅好畫。」
葛飾北齋的人生裡只有畫畫一件事，他住在破舊髒亂的屋子裡，滿地的畫紙，阿榮離婚後回家投靠父親。
"浮世繪女兒"對白：「他把休妻書甩到妳臉上？白癡，是我完全對他死心了。嗯，挺有骨氣的嘛。」
父女兩一見面就沒好話，葛飾北齋雖然嘴硬，但其實對女兒莫可奈何。
葛飾北齋被稱為畫狂，這不只表現在他的作品上，在性格上也是如此，當時有地方顯要派武士來邀畫，他看不慣對方耀武揚威的樣子，不怕得罪武士斷然拒絕，父女兩這點倒是臭味相投。
"浮世繪女兒"對白：「至少先把這個收下。立刻把錢收回去，給我滾！」
阿榮在往後的日子裡，擔任父親的助手，並照料他直到過世。北齋對女兒的疼愛，也表露在日常的點滴中。
"浮世繪女兒"對白：「混帳東西，現在立刻就把狗扔掉！我不要。甚麼？只要妨礙我作畫，小狗我一樣饒不了牠，妳也一起滾，是要在這待到甚麼時候？」
阿榮養的小狗在畫紙上留下腳印，北齋在盛怒之餘，卻也妙筆生花，把狗爪子畫成了櫻花。
"浮世繪女兒"對白：「就取名叫『櫻』吧，小櫻。」
小狗有了名字，正式成為北齋家的一員。葛飾北齋有多位門徒，阿榮暗戀其中一位，北齋看在眼裡卻為女兒擔心，因為知道她終究是要失戀的。
"浮世繪女兒"對白：「妳對我而言，就像是妹妹一樣。」
阿榮果然被暗戀對象拒絕了，對方還鼓勵她重拾畫筆，不要浪費天分。
"浮世繪女兒"對白：「我很喜歡妳畫的美人畫呢。妳出嫁前很常畫吧。天天對著那老頭，我都快受不了畫畫了。真的是這樣嗎？」
阿榮又羞又憤，回家大鬧脾氣，到處找她的畫筆。
"浮世繪女兒"對白：「是在煩躁些甚麼？戀愛無疾而終了？。」
阿榮重拾畫筆後，成天與父親整天趴在地上作畫，互相陪伴，北齋後來賜女兒畫號「葛飾應為」，肯定她在繪畫上的表現。
阿榮擅長畫美人圖，而且獨鍾光影之美，她描繪江戶紅燈區的景象，燈火映照在藝妓身上，透過窗格，呈現各種光影層次，散發奇幻之美。
"浮世繪女兒"對白：「妳那種畫法是在哪學的？除了你，還會有誰。我才不會那樣畫。怎樣？有甚麼不滿嗎？沒有，那已經是妳的畫風了。是這樣嗎？」
數十年過去，阿榮的藝術造詣臻於成熟，北齋也開始與女兒一起創作，只是畫作的落款仍是葛飾北齋。葛飾北齋在90歲逝世，到死前都在畫畫，阿榮在父親死後便銷聲匿跡。葛飾北齋曾說，阿榮畫的美人圖比我更好，因此後世將葛飾應為列為美人圖的「浮世繪六大家」。
更多 TVBS 報導
貸款百萬美元守住回憶 世界最老汽車電影院重啟
11月暢銷好書！馬士媛奪金馬新人 《左撇子女孩》「聲量狂飆」
三大影后力挺《阿凡達：火與燼》 導演卡麥隆高喊：系列集大成之作
12強電影《絕勝》公布卡司！宋柏緯「變身陳傑憲」導演曝選他出演原因
其他人也在看
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 6 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 8 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 13 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚禮賓客名單曝光！ 半個演藝圈都來了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣，座上賓自然星光熠熠。除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢
藝人李宓因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，婚後她也升格為5寶媽，家庭生活過得相當幸福美滿。今（28日）李宓無預警在社群中拋出震撼彈，表示手滑買了一棟房，消息掀起大家的關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
12強棒球賽翻拍電影《絕勝》！主演穿中華隊球衣亮相 網無情砲轟：《全民大悶鍋》
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2023年世界12強棒球賽，中華隊隊長陳傑憲奮力一擊轟出全壘打，帶領台灣奪下世界冠軍，如今不只拍成紀錄片，還將翻拍電...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！超甜細節藏巧思 粉絲感動：完全是他們的風格
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員金宇彬、申敏兒20日宣布結婚喜訊，至於婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
初音未來登小巨蛋完售開唱「謝謝台北」！卻有不少粉絲「違規」 主辦出面警告
初音未來昨（26）日降臨台灣！睽違六年後，首次在台北小巨蛋登場，票券已早早完售，而雖然晚上才開唱，但接近中午就有不少粉絲朝聖，大排長龍準備購買周邊，不過在演唱會順利結束後，卻有不少人「違規」上傳了演唱會的片段，連主辦單位寬宏都在底下呼籲儘速刪除貼文。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
金馬大贏家《大濛》上映！「觀眾哭到紅眼」狂用紙巾 他親曝原聲帶內幕
榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎史詩年度巨作《大濛》，今（27）日正式在全台上映！本片集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」，散場時幾乎人人哭紅著眼離席。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演EBC東森娛樂 ・ 1 天前