巨人身後的畫家 葛飾北齋之女 浮世繪大家.父死埋名

18世紀日本浮世繪大師葛飾北齋，巔峰之作《富嶽三十六景》享譽國際，他的女兒阿榮也是一名浮世繪大家，但卻被父親盛名所掩蓋。日本電影《浮世繪女兒》由長澤雅美、永瀨正敏主演，講述葛飾北齋的女兒，在被丈夫休妻後，回到父親身邊，重拾畫筆創作，最終成為江戶時代知名的浮世繪畫家。電影刻劃父女情感，阿榮照顧北齋至90歲辭世，此後她也消聲匿跡，相忘於畫壇。

阿榮是葛飾北齋的三女兒，個性與父親最相像，她下嫁一名畫師，卻因為批評丈夫的畫作，被休妻掃地出門。

"浮世繪女兒"對白：「不用你開口，老娘自己會走，你這輩子從來就沒畫過一幅好畫。」

葛飾北齋的人生裡只有畫畫一件事，他住在破舊髒亂的屋子裡，滿地的畫紙，阿榮離婚後回家投靠父親。

"浮世繪女兒"對白：「他把休妻書甩到妳臉上？白癡，是我完全對他死心了。嗯，挺有骨氣的嘛。」

父女兩一見面就沒好話，葛飾北齋雖然嘴硬，但其實對女兒莫可奈何。

葛飾北齋被稱為畫狂，這不只表現在他的作品上，在性格上也是如此，當時有地方顯要派武士來邀畫，他看不慣對方耀武揚威的樣子，不怕得罪武士斷然拒絕，父女兩這點倒是臭味相投。

"浮世繪女兒"對白：「至少先把這個收下。立刻把錢收回去，給我滾！」

阿榮在往後的日子裡，擔任父親的助手，並照料他直到過世。北齋對女兒的疼愛，也表露在日常的點滴中。

"浮世繪女兒"對白：「混帳東西，現在立刻就把狗扔掉！我不要。甚麼？只要妨礙我作畫，小狗我一樣饒不了牠，妳也一起滾，是要在這待到甚麼時候？」

阿榮養的小狗在畫紙上留下腳印，北齋在盛怒之餘，卻也妙筆生花，把狗爪子畫成了櫻花。

"浮世繪女兒"對白：「就取名叫『櫻』吧，小櫻。」

小狗有了名字，正式成為北齋家的一員。葛飾北齋有多位門徒，阿榮暗戀其中一位，北齋看在眼裡卻為女兒擔心，因為知道她終究是要失戀的。

"浮世繪女兒"對白：「妳對我而言，就像是妹妹一樣。」

阿榮果然被暗戀對象拒絕了，對方還鼓勵她重拾畫筆，不要浪費天分。

"浮世繪女兒"對白：「我很喜歡妳畫的美人畫呢。妳出嫁前很常畫吧。天天對著那老頭，我都快受不了畫畫了。真的是這樣嗎？」

阿榮又羞又憤，回家大鬧脾氣，到處找她的畫筆。

"浮世繪女兒"對白：「是在煩躁些甚麼？戀愛無疾而終了？。」

阿榮重拾畫筆後，成天與父親整天趴在地上作畫，互相陪伴，北齋後來賜女兒畫號「葛飾應為」，肯定她在繪畫上的表現。

阿榮擅長畫美人圖，而且獨鍾光影之美，她描繪江戶紅燈區的景象，燈火映照在藝妓身上，透過窗格，呈現各種光影層次，散發奇幻之美。

"浮世繪女兒"對白：「妳那種畫法是在哪學的？除了你，還會有誰。我才不會那樣畫。怎樣？有甚麼不滿嗎？沒有，那已經是妳的畫風了。是這樣嗎？」

數十年過去，阿榮的藝術造詣臻於成熟，北齋也開始與女兒一起創作，只是畫作的落款仍是葛飾北齋。葛飾北齋在90歲逝世，到死前都在畫畫，阿榮在父親死後便銷聲匿跡。葛飾北齋曾說，阿榮畫的美人圖比我更好，因此後世將葛飾應為列為美人圖的「浮世繪六大家」。

