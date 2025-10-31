巨人隊新任教頭維特羅 見媒體談目標
舊金山巨人隊棒球營運總裁波西（Buster Posey）在30日(周四)的媒體見面會上，正式介紹球隊新任總教練維特羅（Tony Vitello）。這位47歲的前田納西大學棒球隊總教練，成為史上首位沒有職業聯盟執教經驗，直升美國職棒總教練的人。
由於這項破格任命過於出乎意料，讓原本批評球隊不佳表現的球迷啞口無言。因為這次，這位新面孔似乎沒有什麼好挑剔的。
據舊金山紀事報報導，過去十年，巨人隊戰績陷於平庸，上季僅繳出81勝81敗的中庸成績。球迷原以為波西會延續保守路線，聘請資歷深厚的「老面孔」或缺乏經驗的新秀，卻沒想到他選擇了一位來自大學、毫無職業球團執教經驗的教練。令人意外的是，這位被稱為「迷人托尼」（Charming Tony）的維特羅，以自信與真誠的態度，成功打動了球迷與媒體。
「我只想把工作做好。」維特羅在就職記者會上簡潔地表達目標。他強調，自己將以扎實的棒球知識、勤奮的工作態度與開放的個性，帶領球隊重拾熱情與鬥志。他說：「來到這裡有很多未知的挑戰，只有親身經歷後，才能真正了解會是什麼樣子。」
對波西而言，這次聘任象徵著球隊文化的轉折點。身為昔日的明星捕手與現任營運總裁，波西以低調、內斂著稱，而維特羅則外向健談、充滿活力。波西笑說：「我喜歡他的個性與能量，他能帶來我們所缺乏的那種火花。」
波西甚至半開玩笑地批評現代球員比賽前互相擁抱的習慣，表示：「我不喜歡那樣。作為球迷，我希望場上能有一點對抗性。我認為維特羅能帶來那種競爭的氣勢。」
兩人在記者會上的互動自然輕鬆。當波西將巨人隊球衣遞給新教練時，他開玩笑地問：「要不要把你的頭髮弄亂？」維特羅那頭「高校風」髮型與波西的企業形象形成鮮明對比，但兩人之間顯然已有良好默契。
