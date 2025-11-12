巨佳欠新竹棒球場下包商工程款 法院判付737萬元

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市立棒球場工程次承包商不滿統包商巨佳營造積欠工程款，一狀告上法院。桃園地方法院判決，巨佳營造應給付包商揚名實業公司新台幣737萬餘元及利息，全案可上訴。

桃園地方法院判決書10月31日指出，原告揚名實業主張，其承攬巨佳營造發包的新竹棒球場新建工程，包含場地鋪面及體育設施追加工程均已完工，且民國111年7月舉辦過職棒賽事，顯示已達使用標準，但巨佳僅支付部分款項，剩餘60%工程款、10%保留款及追加工程款均未給付。

廣告 廣告

判決書指出，巨佳營造抗辯，因球場施工有排水不良、紅土品質不佳等瑕疵，新竹市府要求全場換土，預估費用逾4100萬元，認為這是可歸責於揚名實業的瑕疵，主張以這筆損害賠償金與積欠的工程款抵銷。

法官審理認為，巨佳對於揚名已完工的事實並無爭議，針對保留款部分，依合約雖需經新竹市府驗收合格才給付，但竹市府後續因結構安全疑慮大規模開挖球場，導致現場遭破壞無法進行驗收。

法官認定，巨佳營造無法具體舉證「排水不良」等瑕疵是由揚名施工造成，且巨佳未經催告修補程序，就直接主張4100萬元損害賠償，並不合法。巨佳應全數給付積欠的工程款及追加款項共737萬4312元，並加計利息給揚名實業。全案可上訴。

對此，新竹市政府透過文字指出，112年要求統包商針對球場覆土載重與設計提出完整報告，統包商始終無法提交，也未進場移除超載覆土，市府去年3月依約解除部分工程契約。

民進黨新竹市議員曾資程透過文字表示，桃園地院的判決內容提到市府破壞現場、拒鑑定、未驗收等，都是市府的錯誤行為，本可正常使用的棒球場被反覆開挖、延宕、浪費公帑，更讓球迷無球可看。

廣告 廣告

時代力量竹市議員林彥甫說，前市府讓球場未驗收先開打；現任市府未循法律程序自行開挖、破壞證據，導致在法律上無法證明下包廠商施工問題，認為前朝和現任市府都有缺失。

針對外界批評未驗收卻開挖球場，竹市府指出，統包商去年向法院聲請球場保全證據，並委託台灣省結構技師公會進行鑑定，報告結果為「未達到我國混凝土結構設計規範所可確保之安全程度」，市府基於公共安全考量，今年進場執行覆土移除作業。

竹市府表示，桃園地方法院所審理的案件為統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。（編輯：林恕暉）1141112