巨噬細胞異變是「脂肪肝」形成關鍵！久坐、熬夜成元凶

肝臟中的巨噬細胞功能異常可能是脂肪肝發展的關鍵因素，而日常生活中的吃油、久坐、熬夜等習慣都會悄悄改變巨噬細胞的性格，讓原本負責修復的細胞轉變為促進肝臟發炎與纖維化的破壞者。

當肝細胞面臨「脂毒性」壓力時，會釋放危險訊號招募單核細胞進入肝臟，轉化為新的巨噬細胞。（示意圖／Pixabay）

基因醫師張家銘在臉書專頁中分享，一項2025年刊登在《Cell Communication and Signaling》的綜論指出，當肝細胞面臨「脂毒性」壓力時，會釋放危險訊號招募單核細胞進入肝臟，轉化為新的巨噬細胞。與原本肝臟中懂得分寸的常駐巨噬細胞（Kupffer cells）不同，這些新進的單核細胞衍生巨噬細胞（MDMs）在多重壓力下容易「走偏」，變得更暴躁、敏感且易誤判敵我。

張家銘提到，代謝功能異常相關脂肪性肝炎（MASH）並非突然發生，而是身體長期承受壓力後的累積結果。當胰島素阻抗增加、脂肪酸在肝臟堆積過多時，肝細胞被脂肪「壓得喘不過氣」，釋放求救訊號招來免疫系統支援，導致巨噬細胞湧入肝臟，放大發炎反應。

代謝功能異常相關脂肪性肝炎（MASH）並非突然發生，而是身體長期承受壓力後的累積結果。（示意圖／123RF）

研究特別指出三大日常習慣對巨噬細胞的影響：過量攝取油脂，特別是飽和脂肪會刺激TLR2/4，使巨噬細胞變得暴躁；久坐不動會導致肝臟血流不足，脂毒性飆升，迫使巨噬細胞長期處於戰鬥模式；熬夜則會提高促發炎因子IL-6、TNF-α的水平，使巨噬細胞分化朝向促炎與纖維化方向發展。

張家銘解釋，身體出現的某些症狀可能是巨噬細胞發出的警訊，包括吃油後特別疲倦、消化不良、熬夜後肝指數飆高、腹部緊繃或睡醒感覺未休息等。在脂毒性環境下，巨噬細胞的基因程式會被重新編寫，從修復者逐漸轉變為促進發炎與纖維化的角色。

研究建議，民眾應注意飲食中的油脂來源，避免高飽和脂肪、過量Omega-6的精製植物油及高溫油炸食品。（圖／Photo AC）

研究建議，民眾應注意飲食中的油脂來源，避免高飽和脂肪、過量Omega-6的精製植物油及高溫油炸食品；保持活動，每50分鐘起身動一動；維持規律作息；管理壓力；並攝取足夠的深綠色蔬菜、蘋果膠或燕麥等有益腸道健康的食物。

張家銘強調，肝臟健康並非一成不變，而是能透過日常選擇不斷調整。看似微小的生活習慣改變，如減少炸物、避免久坐、規律作息等，都能幫助巨噬細胞恢復其守護者、修復者的角色，讓肝臟回歸穩定健康的狀態。

