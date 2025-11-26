「巨型傳動軸」飛越分隔島砸休旅車 駕駛：人生跑馬燈整串播放

國道飛來傳動軸休旅車遭猛擊全毀。（圖 ／翻攝畫面）

國道3號彰化快官路段24日上演宛如動作電影般的驚險場面，1名陳姓男子開著油電休旅車北上準備拜訪客戶，沒想到對向車道竟「飛來一支巨型傳動軸」，像砲彈一樣彈射而出，直接砸中他的車頭，巨大衝擊瞬間讓車內所有安全氣囊全面爆開，濃煙與火藥味立刻在車內蔓延。陳男事後仍驚魂未定，坦言「當下真的以為要死了」，腦中甚至閃過人生跑馬燈，直說能活下來是「神明保佑」。

回憶驚險瞬間，陳男仍語氣顫抖表示，當時行經202公里處，前方突然冒出一團黑影，根本來不及反應，下一秒「碰！」的一聲巨響，整台車猛烈震動。他形容安全氣囊爆開的瞬間最讓人恐懼，「整個車都是煙，我以為車著火了！」更糟的是，撞擊後車體變形，他試著開駕駛座車門卻被卡死，只能從其他車門倉皇逃生。

經國道警七隊調查後確認，是對向1輛3.5噸小貨車脫落的「傳動軸」，這根沉重的金屬零件掉落後被後方聯結車輾過，再度彈飛、跨越分隔島，最後如砲彈般擊中陳男的休旅車，而且不只他受害，後方的一輛半聯結車也遭波及，所幸未釀成更大傷亡。

更離譜的是，肇事貨車駕駛完全不知道自己釀禍事後說，只感覺車子突然沒力，直到警方通知才驚覺傳動軸脫落，該名駕駛也很無奈，強調車子才在8、9月做過保養，沒想到仍會發生這種狀況，雖然休旅車車頭幾乎全毀，初估維修費破30萬元，但陳男身上僅有輕微擦傷，已是一大幸運。拖吊業者也表示，以這種撞擊位置與力道，車輛通常會當場翻覆，「你能活下來真的算奇蹟。」

國道七隊表示，初步判定是南下小貨車傳動軸掉落造成事故，至於確切原因及責任歸屬仍待進一步鑑定，提醒駕駛人，車輛保養與零件固定的重要性，不僅關係自身，也影響其他用路人的生命安全。

