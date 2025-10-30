巨型南瓜閃耀衛武營10/31萬聖節燈光秀登場
[NOWnews今日新聞] 「2025高雄萬聖節」即將於10月31日至11月2日登場，22公尺巨型南瓜燈光秀明（31）日晚上7時將在衛武營戶外廣場正式啟動。最近晚上進行南瓜燈光秀測試，22公尺巨型南瓜展演360度全景燈光秀，隨著音樂律動閃耀變換色彩，光影交織出萬聖節奇幻絢麗氛圍。高市府教育局長吳立森說，今年高雄市萬聖節巨型南瓜燈光秀絕對令人期待，展現出城市創意能量與凝聚力。邀請市民變裝同樂，體驗光影藝術與萬聖節的魔幻魅力。
高雄衛武營戶外廣場化身奇幻光影舞台，隨著燈光緩緩啟動，測試展演結合「360度全景光影設計」，以立體投影技術與動態光束營造出沉浸式視覺饗宴，南瓜表面光影流轉，時而溫暖柔和、時而閃耀炫目，彷彿巨型南瓜在夜空中隨著音樂呼吸、綻放。
南瓜燈光秀呈現光影融合技術，透過投射與反射的交錯運用，形成完整的360度觀賞體驗，無論站在何處，民眾都能感受到光影包圍的震撼視覺效果。燈光隨音樂節奏律動，搭配霧氣、閃爍與漸層色彩變化，讓現場宛如置身童話中的魔法夜晚。
高雄市政府教育局打造年度最受親子期待的盛典「2025高雄萬聖節」，今年活動主打燈光秀、裝扮遊行、舞台演出及百攤市集，除了延續去年度的超人氣「大南瓜」話題，今年將擴大規模結合在地學校與市民參與，規劃萬聖節市集、創意裝扮遊行、氛圍佈置與主題攤位等，讓市民與親子能共同體驗充滿歡笑與驚喜的節慶時光。
