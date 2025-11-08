「巨型吊牌」A4紙大 想穿出門只能「剪掉」無法退
雙十一活動開跑，大陸電商也忙著搶商機，不過近來有消費者發現服飾的吊牌怎麼越來越大，甚至有的跟「A4紙」一樣大，原來是服飾業者特製的「巨型吊牌」要讓消費者無法藏起來，想要穿出門只能剪掉，防止惡意退貨的亂象。
網購服飾領口掛的吊牌就像一張大卡片，還有的跟A4紙一樣大，這是大陸電商服飾業者最新的創意特製「巨型吊牌」，吊牌越做越大超級顯眼或是越掛越多材質堅硬，要讓消費者一眼看到還藏不起來，想要穿出門只能剪掉就無法退貨，主要想防堵穿過之後還要惡意退貨的奧客。
大陸服飾電商業者：「這麼大的一個紅色的標籤，它會弄痛你，也是被逼得沒有辦法了，買個衣服7天無理由退貨，他買回去給你要嘛，就是拍個照發個動態，要嘛就是他穿出去，再給你退回來。」
大陸電商雙十一開跑有業者特製「巨型吊牌」，還有的在高單價的褲子或羽絨外套拉鍊上直接上鎖。
部分消費者就是針對網購「7天無理由退貨」的規則，拼命買卻也拼命退，耗費大量物流成本。
大陸網路主播：「公開數據顯示，電商女裝退貨率高達百分之50-60，其中很多退貨並非質量問題。」
業者各出奇招，在搶賺雙十一商機同時也要對抗消費亂象，但這種方法可能只是治標不治本。
更多東森新聞報導
DNA之父華森辭世 97年傳奇與爭議交織人生謝幕
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻
把12歲女兒騙到日本賣身 泰母「逃台灣」現況曝
其他人也在看
穿完就退貨？陸網購業者出奇招「超大尺寸吊牌」防奧客
「雙11」腳步近，一些大陸網購業者為防堵奧客「穿完就退貨」，竟想出奇招自救，除了設計出比臉大的「超大尺寸吊牌」，還有店家直接在服裝拉鍊「上鎖」，不讓不肖消費者「蹭穿」。中天新聞網 ・ 1 小時前
警用重機也來這保養！ 汽車美容地下室藏賭場
警用重機也來這保養！ 汽車美容地下室藏賭場EBC東森新聞 ・ 21 小時前
【專欄】美國「先買後付」陷阱：從消費便利到債務危機的隱形轉折
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授） 引言 在美國，「先買後付」（Buy Now, Pay Later...銳傳媒 ・ 1 天前
包瑞翰出席歐洲價值高峰會 談台灣對歐洲重要性 (圖)
德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer，右2）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台灣的安全與自身利益息息相關。中央社 ・ 1 天前
基隆興隆街邊坡崩塌 高處仍有巨石持續封閉道路
（中央社記者沈如峰基隆8日電）基隆市暖暖區興隆街一處上邊坡，疑因先前連日大雨，昨天發生崩塌。市府今天表示，落石雖已清除，但上邊坡仍有多顆巨石懸置，有掉落風險，興隆街持續封閉，請民眾改道通行。中央社 ・ 22 小時前
德國挺台要員包瑞翰：歐洲與台灣關係正根本性轉變
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台海安全與自身利益息息相關。中央社 ・ 1 天前
「先頭烏」進港！ 漁民估今年首桶「烏金財」進帳逾100萬元
彰化縣 / 綜合報導 立冬過後，天氣轉涼，首批野生烏魚也來報到了，彰化縣漁民在外海捕獲3000多條烏魚，滿載而歸回到塭仔漁港，現剖現賣，新鮮看得到，加上價格持平，每條魚依體型大小，賣100元到150元左右，比較大尾的一斤120元，吸引許多民眾一早就來採買嚐鮮，漁民預估這波先頭烏可以進帳超過100萬元，這也是他們今年領到的第一桶「烏金財」，忙得再辛苦都值得了。漁民把漁網慢慢拉上船，稍微整理一下，銀白色活跳跳的烏魚堆滿了整個船艙，船隻把滿船新鮮的烏魚載到了彰化線西鄉塭仔漁港，這是立冬過後天氣轉涼，第一批捕撈上岸的野生烏魚，今（8）日上午，民眾來逛漁港攤位，忍不住先買兩條嚐鮮，賣魚的攤位上滿滿都是新鮮的烏魚，漁民忙著剖開魚肚，把黃澄澄的烏魚子拿了出來，雙手忙得沒停過。漁民李文德 說：「抓了3千多尾，小尾一條100中尾150，大尾的算斤，1斤120。」烏魚的價格持平跟去年差不多，如果順利賣完預估可進帳超過100萬元，民眾在漁港攤位仔細挑選想吃的部位，漁民透露，有中盤商得知先頭烏已經到港，馬上大量訂購。漁民說：「一個訂1千公斤，可能做生意的吧。」接下來氣溫轉涼之後，跟隨寒流南下的野生烏魚就會越來越多，民眾開心搶買烏魚品嘗當季的鮮味，漁民也大豐收，忙著捕撈首批野生的先頭烏，提前領到第一桶的「烏金財」。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
英國線上服飾平台破產！買家「錢丟水裡」還需自行求償
英國線上服飾平台破產！買家「錢丟水裡」還需自行求償EBC東森新聞 ・ 1 天前
蕭美琴出席IPAC演說！賴清德發聲「感謝邀約」：台灣堅定與歐盟一齊捍衛民主
對於IPAC邀約蕭美琴出席演說，賴清德表示誠摯感謝，並說台灣作為受到國際社會信任的夥伴，堅定與歐盟及其他志同道合的朋友站在一起，堅決捍衛民主。放言 Fount Media ・ 23 小時前
慣竊偷機車趴趴走 被警攔查竟上國道狂飆 吃官司再吞罰單
【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名55歲湯姓男子有多次竊盜前科，這個月5日他行經鳳山區南京路時，瞥見路旁一部125CC重型機車鑰匙沒拔，直接跨上機車發動揚長而去「全市趴趴走」，轄區警方獲報調閱監視器畫面清查，他爽騎3天後，今天凌晨被發現在前鎮區出沒，警方出動圍捕，他竟直接騎上國道狂飆，最後被鳳山分局、國道警合力攔截，詢後依竊盜罪送辦並開單告發。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
Foodpanda未替外送員投保遭罰 法院認台南市府條例「牴觸中央」 30萬免罰
台南市勞工局於2024年8月間，認定富胖達未替外送員投保強制汽車險與機車第三人責任險，依據《台南市外送平台勞動權益保障自治條例》，開出3張各10萬元罰單。富胖達不服，提起行政訴訟。台南市府上訴時主張，該自治條例經市議會通過並報行政院核定，並未牴觸憲法。市府認為，...CTWANT ・ 23 小時前
女神偷「30秒從容摸走包包」！整桌用餐者無人察覺 行竊畫面曝光
根據多家阿根廷媒體的綜合報導，事發地點位於布宜諾斯艾利斯市區聖特爾莫（San Telmo）的一間知名餐廳。受害女子當時與約七至八位家人同桌用餐，將手提包隨手掛在座椅背後，當時氣氛熱絡，現場座無虛席，沒人注意到鄰桌的陌生女子。從餐廳內部監視器拍下的畫面可見，一名女子...CTWANT ・ 1 天前
她只是來打掃！婦誤闖清潔地點遭屋主開槍致死 美國城堡法則再掀爭議
根據英國《衛報》與《美聯社》綜合報導，這起事件發生於11月5日清晨7時前，地點位於印第安納州首府印第安納波里斯郊區的惠特斯鎮（Whitestown），人口約1萬人。警方在一棟民宅的前門處發現32歲婦人瑪麗亞・弗洛琳達・里奧斯・佩雷斯・德・貝拉斯奎茲（Maria Florinda Rios Pe...CTWANT ・ 1 天前
感謝總統與外交團隊 林佳龍：任務順利完成
副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)布魯塞爾年會並發表演講，預定台北時間9日上午回到台灣。 外交部長林佳龍今天(8日)晚間在社群平台Threads與IG發文表示，「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中；謝謝總統，謝謝為台灣一起奮戰的外交團隊」。 林佳龍貼出一張與蕭副總統、駐歐盟代表謝志偉的合影。中央廣播電台 ・ 21 小時前
【下班經濟學】比糖更可怕的2種食品！食安權威揭：世界衛生組織認定是致癌物！
比糖更可怕的東西是什麼？今天邀請到食安權威文長安老師來告訴大家，為什麼超商的飯粒掉在地上卻不黏？好吃麵包放久了卻永遠不會壞？糖類食品隱藏的暗黑陷阱，一次告訴你！什麼是大醣小糖？食安權威踢爆澱粉暗黑陷阱！澱粉是多糖的代表。米飯煮得越黏，越容易被消化吸收，血糖上升也越快。若將煮好的飯放涼、通風，會產生「β 化」或稱「老化」，形成「抗性澱粉（resistant s......風傳媒 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 21 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前