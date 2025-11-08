「巨型吊牌」A4紙大 想穿出門只能「剪掉」無法退

業者特製的「巨型吊牌」。（圖／翻攝自人民网评微博）





雙十一活動開跑，大陸電商也忙著搶商機，不過近來有消費者發現服飾的吊牌怎麼越來越大，甚至有的跟「A4紙」一樣大，原來是服飾業者特製的「巨型吊牌」要讓消費者無法藏起來，想要穿出門只能剪掉，防止惡意退貨的亂象。

網購服飾領口掛的吊牌就像一張大卡片，還有的跟A4紙一樣大，這是大陸電商服飾業者最新的創意特製「巨型吊牌」，吊牌越做越大超級顯眼或是越掛越多材質堅硬，要讓消費者一眼看到還藏不起來，想要穿出門只能剪掉就無法退貨，主要想防堵穿過之後還要惡意退貨的奧客。

大陸服飾電商業者：「這麼大的一個紅色的標籤，它會弄痛你，也是被逼得沒有辦法了，買個衣服7天無理由退貨，他買回去給你要嘛，就是拍個照發個動態，要嘛就是他穿出去，再給你退回來。」

大陸電商雙十一開跑有業者特製「巨型吊牌」，還有的在高單價的褲子或羽絨外套拉鍊上直接上鎖。

部分消費者就是針對網購「7天無理由退貨」的規則，拼命買卻也拼命退，耗費大量物流成本。

大陸網路主播：「公開數據顯示，電商女裝退貨率高達百分之50-60，其中很多退貨並非質量問題。」

業者各出奇招，在搶賺雙十一商機同時也要對抗消費亂象，但這種方法可能只是治標不治本。

