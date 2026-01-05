巨型嚕嚕米來台中了！這幾處巨型氣偶好好拍

▲台中市勤美商圈的市民廣場，有全台最高的21公尺巨型姆明。（圖／台中市政府提供，2026.01.05）

[NOWnews今日新聞] 一年一度的中台灣燈會將於2月15日小年夜在台中市中央公園璀璨開幕！馬年即將到來，今天主題是「幸福蜜馬」，主燈和小提燈都是酷似河馬的嚕嚕米（官方已正名為「姆明」）。萌度爆表的姆明小提燈今天在台中市民廣場的宣傳記者會亮相，現場還有高達21公尺的「巨型姆明」，提前供遊客拍照打卡。未來一個月，全市多處公共空間將出現各種「巨型姆明」，在藍天綠地下充滿愛與包容的氣息，市長盧秀燕說，這麼可愛的IP，大家一定會愛死了。

台灣舊稱「嚕嚕米」的姆明（Moomin），是芬蘭瑞典族女作家朵貝楊笙的童話小說裡的角色，以圓潤、呆萌造型與溫馨、療癒的童話世界觀，吸引全世界各年齡層粉絲，由於第一個電視動畫是日本富士電視台製播的「嚕嚕米」，很多人誤以為原創地在日本。2026中台灣燈會「幸福蜜馬」，與國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，於台中市中央公園打造全台最大的沉浸式極光秀，展期自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節），僅除夕休展。

台中市政府今（5）日在市民廣場舉行中台灣燈會記者會，全台最高的21公尺巨型姆明前兩天已進駐，由於就在勤美商圈旁，吸引不少遊客拍照打卡，一旁的裸視3D動畫也正式亮相、萌度爆表的姆明小提燈同步登場。市長盧秀燕表示，在燈會預告期間，台中各大公共場域包括火車站、高鐵站、中央公園、台中公園、台中國際會展中心、東區協園好宅、各區公所及文化場館都將有姆明和親友的特色裝置或大型氣偶，台中捷運更將有姆明彩繪車廂，邀請市民與遊客化身「幸福蜜馬」的收藏家，跟著嚕嚕米一起遊台中！

▲台中市長盧秀燕與中台灣燈會姆明布偶、小提燈一同亮相，不過她還是習慣稱「嚕嚕米」。（圖／台中市政府提供，2026.01.05）

▲台中市勤美商圈的建築物外牆，還有姆明的裸視3D動畫。（圖／台中市政府提供，2026.01.05）

盧秀燕說，今年中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，選擇來自芬蘭的「姆明一族（The Moomins）」IP有三個原因，一是芬蘭連續8年獲評為全球最幸福國家，與台中有幸福的連結；二是姆明不是河馬、是住在森林裡的小精靈，故事場景與中央公園切合；三是姆明一族誕生於二戰尾聲，今年剛滿80歲，象徵世人對和平的渴望，台中也將營造一場充滿愛與包容的幸福燈會！

盧秀燕說，姆明騎鐵馬的小提燈，和往年一樣將於燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞。今年主燈將以60米巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，更將結合全台首創的「IP機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光秀，讓遊客「追極光不用出國，來台中就看得到！」

