巨型姆明「探頭張望」 驚喜現身台中國際會展中心

《圖說》中市經發局長張峯源（右）及芬蘭商務辦事處葉瑞副代表（左）與窗外姆明合影。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中國際會展中心迎來超吸睛國際知名IP─高達20公尺的巨型姆明(Moomin)氣模，11日驚喜現身展館戶外空間，成為全世界第一隻現身會展中心的巨型姆明，一亮相即吸引中央公園休憩及觀展民眾駐足拍照，成功掀起話題。

經發局長張峯源與芬蘭商務辦事處副代表葉瑞及產業公會代表共同開箱。張峯源表示，巨型姆明氣模最大特色，在於巧妙的視覺設計，氣模面朝會展中心建築外牆，透過大面積玻璃帷幕設計，民眾可於會展中心4樓室內空間，與「探頭張望」的姆明隔窗自拍合影，彷彿姆明正從窗外好奇地張望會展中心，創造室內外互動、遠近景結合的獨特拍照體驗，可望成為社群平台熱門打卡畫面，也讓會展中心瞬間多了許多童趣，變身最療癒的打卡新熱點。

《圖說》在台中國際會展中心「探頭張望」的姆明。（中市府提供）

芬蘭商務辦事處副代表葉瑞表示，很開心能在台中國際會展中心看見芬蘭代表性 IP—姆明（Moomin）。姆明誕生於芬蘭作家Tove Jansson筆下，後續改編為卡通動畫，在全球及台灣皆家喻戶曉，以溫暖、包容與關懷的故事內涵深受各年齡層喜愛。

葉瑞表示，此次巨型姆明氣模向會展中心內窺探的創意設計充滿趣味與巧思，不僅展現芬蘭文化特色，也拉近台灣民眾與芬蘭經典卡通角色的距離，誠摯邀請民眾前來會展中心感受姆明的療癒魅力，並參與各項精彩展覽與活動。

經發局補充，此次展期自2月11日至3月31日為期1 個半月，無論平日或假日，皆有充裕時間前來拍照留念；夜間於每日17時至22時亮燈展示，讓民眾白天、夜晚皆能欣賞姆明不同風貌。