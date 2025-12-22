巨型家燕光影裝置點亮坪林 2025冬至坪安夜派對閃亮登場

（地方中心／綜合報導）坪林老街屋簷下常見的家燕，是居民生活中最熟悉的自然夥伴，它象徵著「歸來、希望與聚合」的美好意涵。今年冬至，坪林區公所以「家燕歸來」為主題，於12月21日在親水廣場舉辦「2025歲末點燈-冬至坪安夜派對」，活動最大的亮點，是點亮了高8公尺、寬6公尺的巨型家燕光影裝置，以燈迎冬、以光傳暖，為歲末時節注入溫馨祝福。

圖／象徵守護、歸來、茶香流動的家燕，在鄉親的倒數中點亮，照耀北勢溪河岸。（新北市坪林區公所 提供）

派對於傍晚4點半，由「愛玩樂」樂團的暖場演出拉開序幕。接著，「幻術大仙」的互動表演讓現場驚呼連連，吸引了許多大小朋友圍觀。夜幕降臨後，人潮在家燕裝置前集結，共同倒數，隨著點燈光芒亮起，巨型家燕照耀整個河岸。

圖／坪林區長張秀玲與在地鄉親共同啟動點燈儀式。（新北市坪林區公所 提供）

坪林區長張秀玲表示，點亮家燕不僅象徵著平安、希望與新年的展望，也代表坪林以自然、人情與文化，向所有旅客發出的溫柔邀請。張區長說，家燕是坪林重要的生態意象，也象徵人與土地的連結與歸屬感。坪林的生態與生活文化長期緊密相依，家燕築巢如同茶農守護茶園，象徵勤奮與延續；家燕的歸來，如旅人再訪老街，象徵聚合與交流，今年打造的家燕大型裝置以柔和線條呈現茶鄉純樸特質，座落北勢溪畔，白天與夜晚皆展現不同風貌，吸引不少民眾駐足拍照。

圖／點燈儀式後，鄉親一起享用熱騰騰的冬至湯圓。（新北市坪林區公所 提供）

點燈儀式後，現場也準備熱騰騰的湯圓與茶點，邀請民眾一同「吃湯圓、慶團圓」，讓冬至夜晚更添溫度。不少居民表示，看見家燕亮起，彷彿坪林向大家說聲「歡迎回家」；外地旅客也在茶香與光影中，感受到坪林獨有的純樸魅力。

區公所表示，這個特製的家燕大型光影裝置將持續展出至115年3月4日，白天與夜晚皆會展現不同的光影風貌，是旅客拍照打卡、感受坪林純樸魅力的新亮點。歡迎大家利用歲末年初，來坪林享受茶香與光影，與家燕一同相聚 。

