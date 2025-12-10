巨型懶散兔與啾先生日夜都好拍！織襪芭樂節晚會卡司接駁車情報

文／景點+ Carol整理報導

「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」於12月12日至14日展開，活動與LINE人氣貼圖角色「懶散兔與啾先生」合作，打造可愛的大型氣偶裝置，快將美拍亮點、晚會卡司及接駁車情報一同筆記起來！

2025彰化社頭織襪芭樂觀光節打造「懶散兔與啾先生」大型氣偶。（圖／fifi60275_）

「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節」和LINE人氣貼圖角色「懶散兔與啾先生」合作，在忠義路杜鵑花大道花海園區打造大型氣偶，懶散兔穿上「社頭好襪」、啾先生套上「芭樂套袋」，現場還有「咩咩醬」、「鱷樂美」、「雞博士」、「長腳仔」大型氣偶以及稻草裝置藝術。

廣告 廣告

（圖／fifi60275_，以下同）

（圖／懶散兔與啾先生 by Lobster）

12月13日、14日在忠義路杜鵑花大道也辦理「社頭農遊季」，有將近50攤市集活動，而目前種植廣大的波斯菊花海，預計將在12月底到明年初陸續盛開。

（圖／fifi60275_）

（圖／彰化縣社頭鄉公所，以下同）

今年彰化社頭織襪芭樂觀光節晚會表演更是擴大舉辦，一連3天晚上都有超強卡司演出，邀請到曾心梅、陳孟賢、曾瑋中、張秀卿、蕭煌奇、芒果醬、麋先生等歌手及樂團。

（圖／彰化縣社頭鄉公所，以下同）

（圖／彰化縣社頭鄉公所）

在主會場的部分，新雅路及員集路部分路段，在活動期間採單向通行並進行交通管制，另外12月13日、12月14日早上9點到下午5點，在杜鵑花大道設有「農產與文創市集」，因此上午7點至下午19點將實施道路單向封閉，

（圖／彰化縣社頭鄉公所，以下同）

社頭車站周邊設有「投出榮耀」花燈和「花漾水鹿」大型氣偶，沿著社斗路也懸掛著許多彩繪燈籠，推薦想造訪的景粉順道前往踩點！

【Info】

2025彰化社頭織襪芭樂觀光節

活動時間：

12/12(五) 14:00-21:00

12/13(六) 09:00-21:30

12/14(日) 09:00-18:00

地點：社頭果菜市場（彰化縣社頭鄉員集路三段750號）

999秒跨年煙火秀首創藍色流星雨！鄉親588門票優惠義大希臘魔幻空間一起玩

》https://www.mook.com.tw/article/39147