"巨型章魚觸手"裝置藝術爆紅! 網友:高雄又不講武德了?

南部中心／劉尹淳、陳家祥 高雄市報導

高雄的澄清湖遊客中心，好幾隻10公尺長的巨型章魚觸手，從二樓、三樓竄出，影片PO上網掀起熱議，大家都在討論，高雄又要不講武德了嗎？原來是文化局，請來多位國內外藝術家，在澄清湖、以及最近爆紅的果嶺公園，打造9座裝置藝術，農曆年前，正式亮相，預估掀起一波打卡熱潮！

穿越時空的蛇頸龍怪獸，浮出水面，趴在大草坪上，澄清湖瞬間變身森林藝境。（圖／民視新聞）

大紅色的古典建築，好幾隻佈滿吸盤的觸手，從二樓、三樓竄出，充滿張力，乍看就像電影場景，超級吸睛。最近在高雄不只有超人守護城市，在知名景點澄清湖這棟建築物上面，出現很多紫色的觸手，有很多民眾都在問這到底是什麼，還沒展出就掀起熱議。小朋友表示，我覺得牠是海怪，好可愛。家長表示，有發現章魚腳，感覺很特別，因為之前沒有看過。

12公尺高的裝置藝術，把原尺寸的高爾夫球，放大350倍，上頭還有鸚鵡人的逗趣臉龐，全來自台灣新生代藝術家的創意。（圖／民視新聞）

工作人員調整黑幕，做最後測試，原來10公尺長的巨型章魚觸手，出自英國兩位藝術家之手，利用尼龍材質，營造巨大章魚破牆而出的視覺感，網友看到影片搞笑說，腦海浮現鹽酥雞的魷魚，要搭配五味醬，還有民眾得知消息，專程來拍照。民眾表示，是特別過來拍的，現場感覺還蠻壯觀的，有章魚腳凸出來。還有穿越時空的蛇頸龍怪獸，浮出水面，趴在大草坪上，澄清湖瞬間變身森林藝境。但你以為在高雄只有超人跟海怪出沒嗎？在最近最夯的果嶺公園，草地上豎立超大顆的高爾夫球，甚至高度比記者高出好幾倍。民眾表示，我覺得像鳥耶，因為嘴巴很像。12公尺高的裝置藝術，把原尺寸的高爾夫球，放大350倍，上頭還有鸚鵡人的逗趣臉龐，全來自台灣新生代藝術家的創意，還有粉紅色錐形尖製成的冠冕、5公尺高的菇菇屋、為遊客照路的燈泡人，以及爆紅的果嶺大眼睛，都讓遊客覺得，高雄辦活動真的不講武德。民眾表示，我就很喜歡高雄啊，覺得住在高雄是對的，有很多活動，我看我們別縣市的親戚都會來高雄玩。高雄市文化局副局長簡美玲表示，巧妙結合了園區跟建築空間的特色，帶給民眾非常不同的視覺體驗。農曆年前，9件裝置藝術同步亮相，就等民眾拍照收集，和小可愛們不期而遇。

