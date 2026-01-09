記者張淑娟／左鎮報導

左鎮竹藝再創巔峰，一隻巨大的竹編穿山甲將現身於今年左鎮燈會，這是由水保署委由台南市菜寮溪產業觀光協會執行，左鎮在地團隊六、七十人邊學邊做邊突破竹結構，花兩個月終於合力完成。左鎮竹苑負責人黃彫棠表示，這隻穿山甲集在地創生力量而成，未來將會有更多大型動物的竹創作在左鎮完美呈現。

近年來左鎮極力推廣著竹藝，希望將左鎮的竹，發揮到極致，一年來不只培訓一群竹編人才，還有傳統竹管家具人才，推動竹藝的重要推手則是進駐左鎮老街的常在文創空間，近年來常在在左鎮老街奉茶，只要到老街的遊客都有機會喝到常在的好茶，或者在常在歇歇腳話家常，常在的老師林昭慶更是一名親切的藝術家，他熱愛左鎮的竹藝，更以自己在裝置藝術的專業功夫，融入竹結構的變化，指導出台南淺山地區保育類的竹編穿山甲。

廣告 廣告

長達四米二的竹編穿山甲現身了。（記者張淑娟攝）

林昭慶發想將左鎮古早的動物，以竹編藝術來呈現，因此帶領著在地的左鎮居民和志工，率先打造出一隻巨大的早坂犀牛，還贈予左鎮化石館，如今又合力邊學邊做出一隻維妙維肖的巨大穿山甲，連水保署人員都參與其中，大家以紊編和六角編、十字編等各種傳統的竹編方式，組成巨大的穿山甲，但組成之後未能有效挺住，在老師林昭慶的指導下，終於支撐起巨大的穿山甲，讓一隻活靈活現的空山甲彷彿行走於草地上。

黃彫棠表示，這隻穿山甲長四點二米、高和寬各一點二米，是用二百多片竹編組成，可說是集在地眾人之力打造出來的。常在的專案經理吳匯亨則指出，這是由水保署經費支持，因此選擇的也是淺山保育類的穿山甲，希望藉此讓更多人看到，也傳達保育觀念。