ITF旅展》國泰航空飛機模型亮相 「機票8折起再抽折抵金」優惠一次看

2025 ITF台北國際旅展7日於南港展覽館一館開展，國泰航空（攤位：J1016）以主題「Ready to Fly」重磅登場，以飛行為主軸打造沉浸式體驗空間，不僅將巨型1：10 A350-1000飛機模型搬進現場，重現國泰航空的旗艦象徵，更透過結合實體優惠、AI體驗與會員回饋，展現品牌在疫情後全方位復甦與市場再啟動的策略思維。

國泰航空表示，旅展期間透過Cathay Holidays預訂住宿享里數3倍回饋、指定亞太區飯店8折起。（劉芯衣攝）

機票、住宿、購物三軸並進，國泰如何深化會員經濟？

面對國際旅遊復甦與消費回溫，國泰航空以「3大優惠面向」全面布局：

機票方面，旅展期間針對全球75大熱門航點推出最低8折起優惠，並祭出會員專屬加碼，凡訂購指定航點機票滿20000元（不含稅金及附加費）可再折2000元；針對歐美與紐澳長程市場，更開放加價8000元升等商務艙，並提供去回程商務貴賓室使用權，凸顯國泰在「高端體驗＋優惠入手」間的靈活策略。

住宿體驗則透過Cathay Holidays平台強化品牌生態系串聯，旅展期間預訂住宿享里數3倍回饋、指定亞太區飯店8折起。同時，會員可使用「里數＋現金」彈性兌換住宿與當地行程，進一步將「飛行」擴展為全旅程生活圈。

在購物面向上，國泰航空主打Cathay Shop質感選物，包括限定販售的波音777-300ER 拼圖與飛機盲盒，全數於現場限量登場。旅展消費每30元即可累積 1 里「亞洲萬里通」里數，推動消費者於線上線下持續累積品牌互動黏著度。

AI互動體驗成焦點，國泰如何以科技塑造品牌新形象？

今年國泰航空在旅展特別導入AI技術，打造「一拍即飛」沉浸式拍照體驗，旅人只要追蹤「國泰航空」與「亞洲萬里通」Facebook粉絲專頁，即可拍攝 Q 版環遊世界打卡照。場景設計橫跨品牌系列（貴賓室、客艙、機場）與城市系列（倫敦、紐約、香港、東京），讓民眾能以虛擬科技「飛」遍世界。

這項互動體驗象徵國泰航空不僅在行銷層面數位化，也在品牌形象上朝「科技＋情感」並行的方向前進。

國泰航空限定販售的波音777-300ER 拼圖與飛機盲盒，於旅展現場限量登場。（劉芯衣攝）

滿額三重奏活動，國泰如何延伸實體接觸的消費動能？

國泰航空更藉由「滿額三重奏」活動強化現場轉換率：

1、現場累積消費滿15000元即可參加抽獎，最高獎項為「萬元機票折抵金」。

2、消費滿30,000元並購買商務艙機票者，可獲贈修麗可過夜包。​

3、購買台北／高雄至香港航線即贈限量電腦包。

此外，國泰會員於現場累積里數還能再獲得限定版小燈磁鐵。

從優惠策略、會員經濟到AI互動體驗，國泰航空以「Ready to Fly」為主題，顯示品牌正在加速整合旗下多元資源，包含飛行服務、會員制度、旅遊平台與零售通路。

