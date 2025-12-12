巨型「金莎聖誕樹」降臨台北101 手作坊期間限定登場

（圖／Ferrero Rocher費列羅金莎提供）

時序走進 12 月，城市的節奏也悄悄換上節慶的步調。街道多了燈飾、空氣中瀰漫著甜點與香料的氣息，人們開始為一年中最溫柔的時刻做準備。Ferrero Rocher費列羅金莎在台北 101 打造巨型金莎聖誕樹，另一邊則是台北凱達大飯店和臺鐵在萬華車站，用公益市集把分享化為實際行動，讓聖誕不只好看、好拍，更真正走進人心。

每到耶誕，總讓人聯想到閃耀的聖誕樹與窗邊的燈火。今年，Ferrero Rocher 費列羅金莎再度將品牌最具代表性的「金色」轉化為節慶語言，於台北 101 辦公大樓一樓大廳打造巨型金莎聖誕樹。自 2025 年 12 月 10 日起，這座以金色球體、流光燈飾構築而成的聖誕樹正式揭幕，遠遠望去宛如一場金色夢境，層層光影映照，讓人彷彿走進專屬於耶誕的童話場景。

Ferrero Rocher 費列羅金莎於台北 101 辦公大樓一樓大廳打造巨型金莎聖誕樹。（圖／Ferrero Rocher費列羅金莎提供）

這份金色的溫度，也延伸到體驗之中。Ferrero Rocher 費列羅金莎特別於台北 101 的 88 樓 SPACE 88 推出期間限定的耶誕手作課程，邀請民眾在高空景致中，親手完成專屬於自己的節慶作品。從「金莎耶誕玻璃鑲嵌掛飾」到「金莎耶誕光影紙雕盒」，每一項設計都融合了耶誕元素與品牌經典符號，在專業工藝美術師的指導下，透過紙雕、玻璃與光影的層層堆疊，讓創作過程本身成為一段溫柔而專注的節慶時光。

凡購買「Ferrero Rocher費列羅金莎24粒裝（300g）金鑽禮盒」，於活動網站完成發票登錄及報名，即有機會免費參加獨家耶誕節手作坊。（圖／Ferrero Rocher費列羅金莎提供）

另外，台北凱達大飯店則迎來第二屆聖誕公益活動，並首次攜手國營臺灣鐵路股份有限公司，於 2025 年 12 月 12 日在萬華車站大廳舉辦「愛在萬華・聖誕公益市集」。這場市集選擇在車站登場，正好呼應萬華作為台北最具歷史底蘊街區之一的角色，讓來往的旅客在出站的瞬間，就能感受到節慶與人情味交織的氛圍。

（圖／台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店的餐飲團隊特別準備多款冬季限定美食與節慶伴手禮，從經典蔥燒酥、蘿蔔絲酥餅，到檸檬磅蛋糕與鴛鴦炒粉，都是在地居民與旅客熟悉的味道。更令人驚喜的是，曾在料理賽事中獲獎的麻油雞料理與熱銷料理包，也能在市集現場帶回家，讓節慶餐桌多了一份溫暖的選擇。

除了美食，市集中特別受到歡迎的「愛心寶藏區」，則由飯店同仁捐出全新或近乎全新的日常用品，讓物品有了第二次被珍惜的機會。再加上眾多品牌與萬華在地商家的加入，從生活用品到特色商品，讓民眾能以親民的價格選購，同時也為公益盡一份心力。

更重要的是，市集當天所有義賣所得，在扣除必要成本後，將全數捐贈予台北市朝陽社會關懷協會及其他公益團體，用於弱勢家庭扶助與社區照護。

