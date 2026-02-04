巨型「WBC紀念球」獨家在台中！1300吋螢幕直播預賽 邀球迷應援中華隊

記者潘靚緯／台中報導

2023 WBC官方授權巨型紀念球，移至台中市府前應援基地獨家24小時展出。(圖／翻攝畫面)

讓全民熱血沸騰的世界棒球經典賽（WBC）預賽，3月5日即將在東京巨蛋點燃戰火，為喚起全台球迷對經典賽的熱血記憶，台中市長盧秀燕宣布，市府特別把全台唯一、獲美國MLB官方授權的「2023 WBC巨型紀念球」移到市府前廣場24小時獨家展出，現場更準備1300吋的大螢幕直播，邀請球迷齊聚「應援基地」為中華隊集氣。

巨型WBC紀念球，只有台中、東京、邁阿密及鳳凰城等四座主辦城市擁有，別具意義。(圖／翻攝畫面)

這顆全台唯一、獲美國MLB官方授權的「2023 WBC巨型紀念球」來頭不小，全球僅有台中、東京、邁阿密及鳳凰城等四座主辦城市擁有，球體結合台中在地彩繪特色，極具收藏與紀念意義。盧秀燕表示，這顆巨型紀念球不僅見證了台中承辦國際頂級賽事的實力，更是「世界棒球之都」的重要印記，歡迎球迷近距離拍照打卡，重溫當年全城應援的感動時刻。

世界棒球經典賽（WBC）預賽3月5日至10日在東京巨蛋開打，為迎接中華隊5日至8日預賽的關鍵賽事，市府同步規劃於府前廣場舉辦大型賽事直播活動，將以1300吋超大螢幕即時轉播比賽，並結合限時應援市集，集結在地美食與棒球主題攤位，營造如同親臨球場般的觀賽氛圍，邀請全國球迷齊聚台中，為中華隊加油應援。

運動局表示，為感謝球迷對棒球運動的熱情支持，同步推出「週週抽、現場領」驚喜好禮活動，即日起連續四週辦理抽獎。前三週民眾只要追蹤運動局官方粉絲專頁，留言並上傳與「2023 WBC 巨型紀念球」的合照為中華隊加油，即有機會抽中限量「2026台日棒球國際交流賽」門票，每週五公開抽出幸運得主，期盼透過社群互動提前炒熱賽事氛圍。

運動局補充，賽事直播期間，市府也將加碼準備10份現場好禮，隨機抽出給到場參與的球迷朋友。此次系列活動結合巨型紀念球展出、賽事直播及應援市集，打造多元的運動體驗，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，一同在府前廣場見證中華隊拚戰世界舞台的精彩時刻。

