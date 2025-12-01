巨城員工雨天暖心出手 一排安全帽被套上塑膠袋 新竹人狂讚

新竹巨城百貨是不少在地人周末必逛的商場，一名女子昨到巨城購物，返家時才發現變天，原本擔心停在路邊機車上的安全帽被淋濕，沒想到牽車才發現，一整排機車的安全帽都被細心套上塑膠袋，讓她感動直呼「巨城也太貼心了！」貼文一出立刻掀起上萬網友共鳴，許多昨天造訪巨城的民眾也紛紛留言響應，大讚業者「服務周到又暖心」。

原PO昨（11／30）於Threads發文指出，騎機車去巨城百貨，將車停在戶外停車格，逛街逛到沒注意到外面下雨，結果出來時驚喜發現，一整排機車的安全帽都被套上塑膠袋，「巨城也太貼心了吧，怎麼這麼好！」

廣告 廣告

貼文已累積1.3萬人按讚，不少昨天造訪巨城的民眾也紛紛留言回應，表示逛到一半完全沒注意天氣變化，出來才發現晴天已轉為雨天，回頭牽車時看到安全帽全被細心套上塑膠袋，既驚喜又感動。

網友紛紛留言，「想說出門天氣很好，沒想到會下雨，就把安全帽就朝上放，逛到一半，看外面竟然下雨了，老公說算了，雨那麼大也懶得出去救安全帽，結果要回家去牽車看到這一幕，就安心了」、「難怪新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」、「這有點扯了，超強耶！ 如果是我從今以後可能不會再去別家同質性的百貨消費了」、「巨城真的太周到了」。

貼文也釣出巨城小編現身留言，「我是一個暖寶寶。」該則留言瞬間獲得超過6千個讚，讓大批網友直呼超可愛，並紛紛稱讚百貨貼心舉動，「這服務真的該給獎金」、「巨城真的很會」。

更多中時新聞網報導

世界盃男籃資格賽》中華主場再戰日本 圖齊強調將變陣

《大濛》上映場場爆滿 奈良美智也想看

腦內Tau蛋白沉積 造成失智惡化關鍵