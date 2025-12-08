巨城週年慶展現超狂吸客力 12天挑戰32億業績達標！
【民眾新聞網方健龍新竹報導】備受矚目的Big City遠東巨城週年慶今（8）日精彩收官！巨城再度展現強大吸客實力，消費者購物戰力在12天中全面引爆，整檔業績超越預期目標32億元（含遠東SOGO百貨新竹店），相較去年同期成長6%，來客數大幅提升，汽機車進場總量突破逾20萬輛次，為接下來的年末檔期延續高漲，補上年度營收最後一塊拼圖。
遠東巨城表示，今年百貨業週年慶面臨挑戰，巨城業績持續成長，關鍵在於持續引進桃竹苗及全台獨家品牌，並在2025年11月底前完成超過1,300坪改裝工程及與各大品牌緊密合作，推出許多獨家限量商品，掀起搶購熱潮。除全台精選貨量匯聚於此之外，透過精準的客層分析推出回饋吸引大量主顧客前來，激發消費潛力並提升購物滿意度。另外，「12天12樣來店禮」策略奏效成為最強助攻；並串聯154萬粉絲會員與線上線下活動的串聯，成功帶動人氣與買氣，各大專櫃也迎來亮眼業績。
百貨業者指出，全台壓軸週年慶，受惠尾牙抽獎、年底換屋潮成功提升3C家電業績持續發酵，雙位數成長，廣受竹科工程師青睞智慧型手錶及追求新奇體驗顧客喜愛的無人機、運動相機整檔期售出超過上千組，便利的智能家電也相同吸引大量消費者搶購。
氣溫逐步轉涼，加上年底出遊潮與跨年需求、保暖機能服飾需求明顯提升，服飾部類持續成長。美妝保養持續深受消費者喜愛，小資族喜愛的韓系保養、高端髮品帶動整體買氣，整體成長12.5%，另一方面搭上療癒經濟、電影檔期及IP熱潮，玩具業績成長10%。巨城營業精心規畫提供多樣化選擇、同時創下12.8%高成長。
「Mr.Moan」焦糖布丁、蛋糕賣出上看2萬顆、榮獲 500 甜評價的『碧月』巴斯克乳酪蛋糕熱銷9,000片，網路潮流指標「BOGAMADE」Boga shop的超好穿高跟鞋以銷售超過2,400雙成功吸引女性族群，帶動人流並提升整體話題度。在週年慶以及聖誕節檔期雙引擎加持下，全年度業績可望上看180億（含遠東SOGO百貨新竹店），持續突破新高。
遠東巨城指出，掌握商業營運的核心價值，持續贏得消費者信賴，多年來以踏實作為串連品牌合作、服務體驗與市場需求，成功打造「營運用心、廠商放心、消費者開心」的三贏局面。本次週年慶在多重優惠與強勢買氣加持下再創佳績，緊接而來的聖誕節檔期，巨城也精心規劃一系列溫馨節慶布置與限定活動，從交換禮物、居家香氛到療癒系小物，皆以多元選品滿足民眾送禮與自用需求，持續以更貼心的企劃與服務陪伴大家迎接美好的歲末時光。
