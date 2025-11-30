巨城週年慶首四日買氣超狂 第二波強推好康優惠不間斷
【民眾新聞網方健龍新竹報導】Big City遠東巨城購物中心週年慶11月27日一開跑氣勢如虹，首日主攻高消費客群，累計20萬元起送購物券，大受顧客青睞，兌換人潮絡繹不絕；VIP獨享滿額贈同樣締造亮眼熱度，有效帶動首四日業績，較去年同期成長5 %（含遠東SOGO百貨新竹店）。精準掌握大新竹地區強勁的消費實力，攜手品牌備妥貨量、祭出多款獨家好物，消費者也驚呼「巨城週年慶簡直是全新竹人都出動！」。
遠東巨城表示，適逢年末出國旅遊旺季及登山露營風潮延燒，許多消費者添購裝備與行頭，高機能戶外服飾及配件需求同步增加；服飾旗艦、OUTDOOR表現佳；潮流以及甜美服飾改裝策略奏效，帶動服飾業種整體成長8%。新竹房市熱度不減，成家所需的智能家電詢問量不斷攀高，冰箱、洗脫衣機、冷暖氣機買氣明顯推升，包括智慧型手錶、藍牙耳機、平板電腦等，帶動3C家電業績穩定成長。
最受消費者歡迎的美食快閃相同展現高人氣，4F「Mr.Moan」焦糖布丁、「秋菓」大福四天累積銷售上萬顆，多家排隊美食帶動輕食區、小吃街等餐飲業績成長20%。入冬首波大陸冷氣團即將報到，搭配第二波的優惠活動，添購禦寒商品的最佳時機，天冷買氣熱度持續高昂。
遠東巨城指出，第二波每日一物最低2.2折起，好康優惠不間斷。歲末購物潮，B1大型店鋪「UNIQLO」及「GU」感謝祭至12月4日，最後倒數階段，眾多商品大降價。出遊3C智能配備不能少，無人機、運動攝影裝備全在B1「Insta360」及「DJI」熱銷機種全面備齊。機能服飾、配件一應俱全，秋冬必備雪靴專賣店1F「UGG」，暖度與時尚兼具，現在入手最划算。2F「MAMMUT」祭出消費滿額贈，戶外玩家一定要把握的超值時機，「Jack Wolfskin」Air Wolf防水天鵝絨保暖外套5.6折，冬季必備高CP值裝備非它莫屬。秋冬保養、聖誕送禮香氛禮盒最低6.2折起，多款兒童禮物組同樣備受矚目，把握年度優惠檔期，在巨城一次滿足所有採買清單，迎接歲末時光。
巨城週年慶期間匯聚超過20間美食快閃店，12月1日起4F「百老匯布朗尼專賣」，布朗尼以濃郁的巧克力風味與絕妙的口感聞名，4F「@AT MY」精品達克瓦茲，酥脆外皮配上濃厚內餡，包裝、口感都是高質感享受。不同於其他同業，來巨城吃美食也能享優惠，餐飲跨日累計滿仟送佰，單筆688元還可抽iPhone17 Pro。指定餐廳搶先預定尾牙聚餐還有機會抽中仟元購物金，美味、優惠、好禮一次到位，用味蕾與滿滿好運迎接歡樂的歲末時光。
遠東巨城指出，週年慶12天跟上時事，推出「普發同慶抽」買萬元抽11,000元購物金。滿足不同客層需求， 12月3日起至12月8日，全館滿額贈累計滿萬送佰，VIP獨享跨日滿萬送仟，12月3日單日累計8萬元起贈仟元購物券。末四日加碼雙重送亦祭出業種樓層滿仟送佰，OUTDOOR區再加碼，多重好康買越多賺越多。12天12波吉祥物阿Mall兄妹「生活居家實用」來店禮、吊飾盲盒另有限量「隱藏版」，滿額還可兌換第四代「Big City週慶限定購物袋」，壓軸週年慶消費者加緊把握最佳購物時機。
其他人也在看
別再以為大容量比較划算！超市這些「便宜陷阱」你也中招？
走進超市，本想只買瓶醬油，卻不知不覺結帳時多了三樣零食、一盒甜點和一袋麵包；這種情景，你是否也熟悉？在講求精打細算的時代，看似便宜的優惠背後，卻可能藏著消費陷阱。 別被「大包裝」迷惑 小瓶裝可能健康2.0 ・ 1 天前
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
2025黑五必買包款Top 7！小CK、MK到JW Pei都上榜，Longchamp換季折扣7折超划算|揪愛Mei推好物
秋冬到衣櫃換季，別忘了”配件”也要升級！身為購物界的時尚高手、「揪愛Mei」最愛把包包當成整體造型的亮點，可以瞬間讓造型加分、氣場升級。這次趁著Yahoo年末購物趴，不只折扣甜，還能一次補齊顏色與包型的秋冬趨勢，又不失經典百搭的特性，幫妳買對買划算、一路時髦到春天～Yahoo夯好物 ・ 3 週前
今彩539頭獎開出1注 800萬獎落「這縣市」
台彩今（28）日派彩結果出爐，今彩539頭獎開出1注，獎金8百萬元，由嘉義市西區新西里上海路357號一樓「金好中彩券行」開出。開出頭獎商店。圖／翻攝自台彩官網大樂透本期頭獎槓龜，貳獎開出1注，獎金為1台視新聞網 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 10 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 23 小時前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 5 小時前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 4 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 5 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 5 小時前