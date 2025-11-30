巨城週年慶首四日買氣超狂 第二波強推好康優惠不間斷

《圖說》巨城週年慶iPhone17 持續熱賣，每天一早出現搶購人潮。（圖／遠東巨城提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】Big City遠東巨城購物中心週年慶11月27日一開跑氣勢如虹，首日主攻高消費客群，累計20萬元起送購物券，大受顧客青睞，兌換人潮絡繹不絕；VIP獨享滿額贈同樣締造亮眼熱度，有效帶動首四日業績，較去年同期成長5 %（含遠東SOGO百貨新竹店）。精準掌握大新竹地區強勁的消費實力，攜手品牌備妥貨量、祭出多款獨家好物，消費者也驚呼「巨城週年慶簡直是全新竹人都出動！」。

遠東巨城表示，適逢年末出國旅遊旺季及登山露營風潮延燒，許多消費者添購裝備與行頭，高機能戶外服飾及配件需求同步增加；服飾旗艦、OUTDOOR表現佳；潮流以及甜美服飾改裝策略奏效，帶動服飾業種整體成長8%。新竹房市熱度不減，成家所需的智能家電詢問量不斷攀高，冰箱、洗脫衣機、冷暖氣機買氣明顯推升，包括智慧型手錶、藍牙耳機、平板電腦等，帶動3C家電業績穩定成長。

廣告 廣告

最受消費者歡迎的美食快閃相同展現高人氣，4F「Mr.Moan」焦糖布丁、「秋菓」大福四天累積銷售上萬顆，多家排隊美食帶動輕食區、小吃街等餐飲業績成長20%。入冬首波大陸冷氣團即將報到，搭配第二波的優惠活動，添購禦寒商品的最佳時機，天冷買氣熱度持續高昂。

遠東巨城指出，第二波每日一物最低2.2折起，好康優惠不間斷。歲末購物潮，B1大型店鋪「UNIQLO」及「GU」感謝祭至12月4日，最後倒數階段，眾多商品大降價。出遊3C智能配備不能少，無人機、運動攝影裝備全在B1「Insta360」及「DJI」熱銷機種全面備齊。機能服飾、配件一應俱全，秋冬必備雪靴專賣店1F「UGG」，暖度與時尚兼具，現在入手最划算。2F「MAMMUT」祭出消費滿額贈，戶外玩家一定要把握的超值時機，「Jack Wolfskin」Air Wolf防水天鵝絨保暖外套5.6折，冬季必備高CP值裝備非它莫屬。秋冬保養、聖誕送禮香氛禮盒最低6.2折起，多款兒童禮物組同樣備受矚目，把握年度優惠檔期，在巨城一次滿足所有採買清單，迎接歲末時光。

巨城週年慶期間匯聚超過20間美食快閃店，12月1日起4F「百老匯布朗尼專賣」，布朗尼以濃郁的巧克力風味與絕妙的口感聞名，4F「@AT MY」精品達克瓦茲，酥脆外皮配上濃厚內餡，包裝、口感都是高質感享受。不同於其他同業，來巨城吃美食也能享優惠，餐飲跨日累計滿仟送佰，單筆688元還可抽iPhone17 Pro。指定餐廳搶先預定尾牙聚餐還有機會抽中仟元購物金，美味、優惠、好禮一次到位，用味蕾與滿滿好運迎接歡樂的歲末時光。

遠東巨城指出，週年慶12天跟上時事，推出「普發同慶抽」買萬元抽11,000元購物金。滿足不同客層需求， 12月3日起至12月8日，全館滿額贈累計滿萬送佰，VIP獨享跨日滿萬送仟，12月3日單日累計8萬元起贈仟元購物券。末四日加碼雙重送亦祭出業種樓層滿仟送佰，OUTDOOR區再加碼，多重好康買越多賺越多。12天12波吉祥物阿Mall兄妹「生活居家實用」來店禮、吊飾盲盒另有限量「隱藏版」，滿額還可兌換第四代「Big City週慶限定購物袋」，壓軸週年慶消費者加緊把握最佳購物時機。

《圖說》巨城週年慶UNIQLO感謝祭至12月4日，冷氣團助攻業績持續成長。（圖／遠東巨城提供）