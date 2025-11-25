巨城週年慶11/27強勢登場 誓師大會齊喊12天32億達標！

《圖說》新竹巨城今（25）日舉行週年慶誓師大會。（記者方健龍攝）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】Big City遠東巨城購物中心迎來年度盛事，週年慶將於11月27日至12月8日隆重登場，今（25）日率先舉辦誓師大會，巨城一級主管帶領全體夥伴換上阿Mall T恤列隊集結，現場氣勢蓄滿、口號響徹，展現備戰決心與士氣。大會中，全體同仁齊心喊出今年週年慶目標「挑戰12天32億（含遠東SOGO百貨新竹店）」熱血口號，以最佳狀態迎接最熱鬧檔期。

新竹巨城表示，春節連假前的採買潮，也是國內外旅遊旺季，各大品牌趁勢推出限定組合，從3C家電、潮流穿搭到機能服飾一應俱全。B1「集雅社」指定商品滿10,000元折1,000元，LG 77吋 OLED 電視6.9折超值入手。5F「輝葉」祭出AI追夢椅6折起，精準貼合使用者的按摩體驗。1F跑鞋、登山鞋品牌「HOKA」全館7折起，2F法國戶外品牌「AIGLE」全面8.6折，2F「ROCKLAND」Tierra Belay 120 保暖連帽外套更下殺5.3折，2F「TRAVELER」男性羽絨外套 5.9折，是入手保暖單品的最佳時機。

廣告 廣告

新竹巨城週年慶期間匯集超過100個快閃店及聯合特賣品牌，其中近3成首次設櫃，帶來耳目一新的逛街亮點。11月20日至12月8日「LADY M」強勢回歸1F，最受歡迎的經典原味千層蛋糕開賣即成焦點，4F美食街有入選首屆「500甜」的半熟乳酪蛋糕專賣店「碧月」及新竹在地人氣，獲米其林必比登推薦的「鄒記菜包」，多元快閃品牌齊聚，一次滿足購物慾。

巨城週年慶12天指定專櫃滿仟送佰，更搭上時事，推出「普發同慶抽」買萬元抽11,000元購物金。來巨城吃美食也能享優惠，餐飲跨日累計滿仟送佰，單筆 688元還可抽iPhone17 Pro。今年二波重磅回饋，滿足不同客層需求，從高額滿額禮到平日獨家加碼，讓顧客天天有驚喜。第一波11月27日至12月2日開跑，全館滿萬送佰，VIP獨享跨日滿萬送仟。11月27日首日看新竹高消費力道，單日累計50萬元起贈萬元購物券。首四日加碼雙重送亦祭出業種樓層滿仟送佰，OUTDOOR區再加碼，多重好康一路送好送滿。不想假日人擠人，平日也有限定企劃，單筆滿額可抽按摩椅或iPhone17 Pro，年末壓軸誠意滿滿。

新竹SOGO一曝光即引發熱議的來店禮，今年與蠟筆小新聯名推出雙人法蘭絨毯、環保再生布直傘、小白三用頸抱枕、旅行用掛式盥洗包、戶外攜帶摺疊椅、密封保鮮玻璃盒，還有與潮牌聯名的ROOTS不鏽鋼便攜餐具組、Timberland不鏽鋼保溫馬克杯、PUMA摺疊收納箱、DESCENTE舒棉毛巾組，及人氣IP卡娜赫拉沐浴泡泡露，每一項都兼具實用性與高顏值，收集熱度爆表。

有桃竹苗最大香氛彩妝聖殿美名的新竹SOGO，邀請12大知名品牌舉辦美妝體驗活動，有CHANEL彩妝一對一服務會、DIOR聖誕彩妝奇幻星願系列體驗會、雅詩蘭黛爆紅話題彩妝教學等；隨著氣溫逐漸下降，換季保養與防寒商品成為消費熱點，精華露、乳霜、乳液特惠組推出半價及Beauty Club獨享加贈商品券優惠；保暖外套下殺2.4折起，3F女裝服飾區滿10萬再送dyson吹風機；K-pop明星代言鞋款也是關注焦點，New Balance、Skechers是時下年輕人的最愛。

迎接聖誕節，新竹SOGO攜手新竹市政府及家扶基金會，已送出近200份禮物，為弱勢家庭孩子增添溫暖，同時在1F中央路正大門廣場打造浪漫燈海與粉紅泡泡旋轉木馬，營造新竹夢幻耶誕打卡景點！購物前別忘了下載SOGO APP，消費集點、電子載具一次搞定，優惠與服務更便利，購物更聰明安心。

《圖說》SOGO新竹店長祝平政揮舞巨旗，高喊週年慶業績達標。（記者方健龍攝）