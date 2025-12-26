巨城「Big熱血」年度最終場 挽袖傳愛凝聚公益能量

《圖說》遠東巨城攜手11家熱心企業、品牌，舉辦「Big熱血」捐血活動，號召民眾一起挽袖傳愛。（圖／遠東巨城提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】隨著冬季血液庫存進入吃緊階段，醫療用血需求更加迫切，Big City遠東巨城購物中心今年特別於10月24日、11月22日、12月25日連續三個月，攜手眾多理念相同的企業夥伴與品牌，共同舉辦「Big熱血」捐血活動，12月25日為我國行憲紀念日也是聖誕節，迎來今年捐血活動的最終場，一早9點開始前大批熱血青年男女到場響應，主動挽袖傳遞愛心，以實際行動實踐「捐血一袋，救人一命」，三部車成功募集725袋熱血，在寒冬中，為年度公益行動增添溫暖篇章。

遠東巨城表示，此次共襄義舉的友好企業及品牌廠商，包括新竹市企業經理協進會、新代科技、中國砂輪企業、全穎國際公寓大廈管理維護、鑫鉅電機、聯合機電技術顧問、湯姆熊歡樂世界、迷客夏、MANO MANO、CO-NI、BOBO TEA；遠東巨城感謝熱血夥伴們長期以來的熱情支持與實際行動，攜手號召更多青年男女投入捐血行列，讓捐血袋數一年比一年高，展現企業善盡社會責任的精神，也為社會注入溫暖正能量。今年突再一次超越10,000袋血的目標，未來也將持續凝聚眾人愛心，讓愛不斷延伸、持續發光。

巨城總經理羅仕清表示，作為桃竹苗指標性的購物中心，憑藉高度聚客力、寬敞舒適空間，長期提供舞台給社會團體與公益單位發揮影響力，結合企業與各界資源，持續推動社會關懷、弱勢扶助及公共議題等多面向行動。「巨城不只是提供購物體驗的空間，更希望成為讓善意持續流動的所在。我們始終相信，企業的真正價值不僅來自經營成果，更來自對社會的正向回饋。」每一袋捐出的熱血，都是一份生命的希望與溫暖，感謝所有長期投入的熱血青年男女朋友，讓這股愛的力量不斷延續、持續發光。