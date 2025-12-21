巨大提改善計畫 盼美撤暫扣令

台美關稅談判持續，各產業對美方拋出要求也不敢大意，美國海關暨邊境保護局（CBP）9月間對自行車龍頭巨大祭出暫扣令（WRO），暫停台灣製造產品輸美，巨大在推出補救措施後，日前已向美方提交WRO撤銷申訴書狀及改善行動計畫證明文件，爭取盡速撤銷WRO。

巨大透露，美方收到申訴書狀後，即使正值耶誕假期，仍於12月中旬迅速同意與巨大高階主管會面，雙方針對巨大集團依照國際知名獨立稽核機構建議所迅速採取實質行動，特別針對零招聘費政策的全面落實及對移工的相關退費完成情況、新宿舍搬遷成果討論。

在美方壓力下，巨大在10月中即擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規畫補償目前在職移工過去所支付的招聘費用，此舉延續今年以來已實施政策，所有新聘移工之仲介費、服務費及相關規費皆由巨大全額負擔，移工無須支付任何招聘費用，並啟動首波退款。

巨大同步完成移工宿舍全面搬遷，400多位移工同仁全數入住位於苗栗苑裡與台中外埔的兩棟近期全新完工宿舍。巨大解釋，先前的日南宿舍因年代與環境受限，雖經多次翻新，但後續升級幅度有限，新宿舍依循國際勞動與人權準則設計與優化，大幅提升生活品質。

巨大強調，移工宿舍全面搬遷是屬於「移工權益提升計畫」的一環，另會持續優化勞工申訴機制，包括政府的1955專線及公司內部GTMCare申訴平台，透過雙軌機制，提升申訴機制的可及性、友善性及可信度，希望獲得美方認可，以利審查流程依序推進。