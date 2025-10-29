巨大改善勞權環境 CBP肯定積極應對作為
美國海關暨邊境保護局（CBP）9月間對國內自行車大廠巨大機械工業（捷安特）祭出暫扣令，直指移工招聘費、宿舍環境兩大缺失，巨大第一時間透過美國律師事務所展開接觸，雙方並於10月下旬於華盛頓特區正式會面，會議氣氛良好，就實際現況與後續改善方向進行充分交流。
美方於9月24日對巨大祭出暫扣令，暫停台灣廠輸美相關車款及零組件，主因是巨大存有聯合國國際勞工組織（ILO）所列的5項強迫勞動指標，包括濫用弱勢地位、惡劣工作與生活條件、抵債勞役、扣留薪資以及過度加班。
巨大日前先宣布將「零招聘費政策」擴及所有現職移工，並補償移工過往已支付的招聘費用，並啟動第一階段發放，也同步完成所有移工宿舍的全面搬遷，約400多位移工全數入住位於苗栗苑裡與台中外埔的兩棟近期全新完工宿舍。
巨大代表團表示，感謝CBP迅速回應，讓巨大得以當面澄清相關事實，並說明持續進行中的提升與改善。
CBP則肯定巨大集團在暫扣令發布後積極應對的態度與作為，並且於第一時間與CBP展開建設性溝通與會議，並將勞動人權納入企業永續治理的目標並且積極實踐。
與會人士轉述，CBP強調此案並非為了懲處（not penalizing）巨大，而是希望透過與企業協作（collaboration），推動企業在勞動與人權治理上的提升。巨大明確表示願與CBP積極協作，而成為勞動與人權治理提升上的正向案例。
巨大集團也委請國際第三方評核機構展開查核作業，範圍涵蓋員工訪談、文件檢視、工廠與宿舍的實地評核，內容包括工作環境與生活設施的整體檢視。
美國CBP則回應，第三方評核報告為CBP相關作業程序中的重要一環。
