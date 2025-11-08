巨大棕熊襲車猛拍車頭！牧場員工倒車急逃命 超恐怖畫面曝





[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本各地近期熊隻頻繁出沒，引發民眾恐慌。北海道浦河町一處牧場6日晚間傳出棕熊襲擊事件，一頭體型龐大的棕熊突然衝向車輛並猛力拍打車頭，導致引擎蓋嚴重凹陷，所幸牧場員工及時倒車脫困，未釀成傷亡。

日本各地近期熊隻頻繁出沒，引發民眾恐慌。（圖/翻攝X）

位於浦河町、飼養純種馬的「桑田牧場」在社群平台X發文指出，事發當時工作人員正開車前往夜間照護動物途中，棕熊突然現身並高速衝撞車輛。從影片可見，棕熊揮動前掌猛力拍擊車頭，瞬間發出沉重撞擊聲，場面驚險。

當事人脫困後檢查發現，車輛引擎蓋不僅被打凹，還留有多道深長爪痕，顯示其攻擊力驚人。對此，牧場提醒附近居民及遊客提高警覺，避免在夜間或清晨於山林及牧場周邊活動，以防遭遇熊隻。

為了應對日本各地頻頻發生的熊害事件，政府已派遣陸上自衛隊協助秋田縣防治，負責設置捕熊陷阱與運輸支援，但因未受獵殺訓練且法規限制，無法使用槍械。同時，日本研究團隊也製作「熊出沒地圖」，整合全國熊蹤紀錄供民眾查閱，另有地方政府出動搭載擴音設備的無人機播放獵犬鳴叫與爆竹聲驅熊，積極防止悲劇再發。

