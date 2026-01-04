巨大溫差瞬間奪命！3大猝死時間點揭密 醫：無聲無息最可怕...

營養功能醫學醫師劉博仁示警，冬季心血管疾病的致命威脅並非針對特定年齡層，任何具有潛在心血管風險者都可能面臨危機。他強調，保暖已不僅是舒適問題，更是攸關性命的關鍵，因為寒冷環境正是心血管疾病的重要誘發因子之一。

醫師提醒，冬季猝死意外通常發生在「溫差巨大」的瞬間， （示意圖／123RF）

劉博仁在臉書粉專中指出，當氣溫急劇下降時，人體為維持核心體溫會啟動一系列生理防禦機制，然而這對心血管系統而言卻是一場嚴峻的壓力測試。血管會在短時間內經歷放鬆與劇烈收縮的過程，極易誘發斑塊剝離與血管破裂等致命狀況。

廣告 廣告

關於低溫如何引發心血管疾病，劉博仁解釋主要有三大機轉。首先是血管劇烈收縮導致血壓飆升，對於原本就有高血壓或血管硬化的患者，可能造成血管內壁受損、斑塊破裂；其次是血液變得濃稠，使血栓風險增加，進而造成心肌梗塞、缺血性中風；最後則是心臟負荷急劇增加，對於冠狀動脈原本就有狹窄問題者，可能引發心絞痛或致命的心律不整。

劉博仁特別提醒，冬季猝死意外通常發生在「溫差巨大」的瞬間，他列出三大最危險時刻：早晨剛從溫暖被窩起身、接觸到冷空氣時；從開著暖氣的室內走到室外時；以及洗澡時脫去衣物，或是洗完熱水澡突然接觸冷風時。這些時刻血管會經歷劇烈的溫度變化，極易誘發心肌梗塞、中風、猝死等心血管疾病。

醫師呼籲要注意保暖，尤其是充滿血管、散熱速度快的頭頸部。（示意圖／pixabay）

為降低風險，劉博仁建議民眾採取五項預防措施。首先是採用慢速起床法，醒來後先在被窩裡伸展、活動，坐起來後披上外套再下床；其次要為充滿血管、散熱速度快的頭頸部做好保暖；第三是避免在清晨5點到7點氣溫最低時出門，運動前的暖身時間比平常多一倍，讓血管有足夠的時間適應。

此外，劉博仁也提醒高血壓、高血糖、高血脂患者務必按時服藥，並養成定時喝溫開水的習慣以稀釋血液黏稠度，但要避免飲用過燙的水或過量的酒精。他強調，心血管疾病往往來得無聲無息，但誘發因子卻是有跡可循，民眾應提高警覺做好防護。

延伸閱讀

陳水扁自爆：《卓院長下令，阿扁不來了》

美國逮捕馬杜洛 委內瑞拉境內氣氛複雜、海外僑民歡慶

嫌0050、標普500太普通！他自組「地表最強10大權值股」