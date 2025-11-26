巨大甲狀腺腫瘤 壓迫氣管速開刀

58歲婦人，健檢時發現甲狀腺良性腫瘤，雖然外觀看不出來，她很有警覺性，一直都有定期回診追蹤，在今年8月，前往台中慈濟醫院就醫，查出腫瘤悄悄往縱膈腔方向生長，至少有9公分大，並且壓迫到氣管，醫師迅速幫她安排手術，採用術中神經監測，避免傷及甲狀腺周圍神經，患者術後恢復狀況良好.

甲狀腺腫瘤好發於女性，早期症狀並不明顯，58歲的楊小姐，4年前健檢發現異常，當時被判定為良性病灶，需要定期追蹤，有些人可能就不以為意，還好楊小姐認真看待，真的有持續回診，最近一次是今年8月，到台中慈濟醫院來檢查，結果，腫瘤已經悄悄變大了.

台中慈院頭頸外科主任 周一帆：「甲狀腺腫瘤 延伸到我們縱膈腔，大小應該有9到10公分。」

患者 楊小姐：「外觀都看不出來，比較有不一樣的感覺是，容易疲勞。」

腫瘤過大，甚至超出超音波探頭的偵測範圍，而且已經壓迫到氣管，醫師建議盡快手術.

台中慈院頭頸外科主任 周一帆：「順著神經 鑽入的點，(我們)形容它叫順藤摸瓜，順著神經的脈絡， 一路把腫瘤 往外側剝離開，很順利把整個腫瘤從胸腔裡面拉出來。」

患者 楊小姐：「我覺得他(周醫師)是，應該是我的再造父母吧，對 因為可以用很快的速度，就把它完全地解決，而且也沒有讓我太多的時間去擔憂。」

掌握腫瘤訊息，不需要漫長等待，台中慈濟醫院，一站式檢查，超音波、抽血、細針穿刺，當天就能完成，其中，全頸超音波，能幫助醫師在術前完整評估，不只看甲狀腺腫瘤的大小或型態，也包含它跟氣管與神經的關係，以及有沒有合併淋巴轉移.

台中慈院頭頸外科主任 周一帆：「手術中會建議， 全程用間接式的神經監測。」

手術過程，假設傷害到喉返神經，會影響聲帶功能，不小心切除到副甲狀腺，則可能引發低血鈣，醫療團隊用心，採用術中監測系統，保護神經，同時透過顯影鑑別，偵測及保留副甲狀腺，以降低合併症。甲狀腺腫瘤，治療方式多元，要依個案狀況詳細評估，楊小姐說，很感恩遇到認真的好醫師，也提醒大家，健檢有狀況，記得持續追蹤

