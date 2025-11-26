巨大藺草帽現身！稻田彩繪結合地景藝術 週末苗栗苑裡辦市集

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點，農業部農村發展及水土保持署臺中分署攜手苗栗縣政府，將於29、30日於苑裡稻田彩繪旁的愛情果園舉辦市集，更有竹編而成的巨大藺草帽等地景藝術。

苑裡鎮農會之前因應農村水保署台中分署為中台灣打造的農遊品牌進行稻田彩繪，其中，苑裡鎮擁有深厚媽祖信仰、精湛藺草編織技藝屬於「海遍寺」主題，今年二期稻稻田彩繪以「天茶地酒、山盟海寺」呈現。

廣告 廣告

農村水保署台中分署、苗栗縣政府「以旅程致敬信仰」的理念，推出「天后遍路一日騎旅」啟程儀式，邀請車友自愛情果園出發，沿著海線單車漫騎、拜訪信仰據點。

為期2天的活動除市集，還有手作體驗、舞台音樂展演、打卡亮點、限時禮物大放送等，由藝術家張樸勻以苑裡農村為靈感創作的《編織庇蔭》、《守護》、《蜻定稻香》三件作品更現身愛情果園周邊，歡迎遊客。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

黃志明驚傳泰國嚴重車禍身亡 家屬悲慟證實

台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告

國軍上將人事調整再傳變化 海軍司令唐華上將有「動」的跡象

