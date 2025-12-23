巨大貓咪現身村莊！落山風藝術季登場 3大展區亮相

屏東落山風藝術季即日起登場，這次不只看海美術館和沙灘，今年更走入村莊，打造成「巨大貓咪樂園」，也邀請社區長輩們，和日本料理職人，用在地食材做便當。

圖／TVBS

超大橘貓探出頭，一下伸懶腰一下模仿農夫，超Q的貓貓裝置藝術，走進村落，處處都是驚喜。

屏東縣長周春米vs.藝術家：「可以在這邊做演出，老師好，哇很有氣氛耶。」

竹構編織等地景裝置，化身為表演舞台，一年一度屏東落山風藝術季登場，邀請台灣、法國、美國、日本、墨西哥共16位藝術家創作。

屏東縣長周春米：「這是我們村莊的媽咪，由我們的日本的老師來協助。」

還有日本料理職人設計的「海口食堂」，邀請社區長輩用在地食材做便當。

圖／TVBS

屏東縣長周春米：「我們有五個國家，16個藝術家，總共有19組的創作的作品，除了在我們看海美術館有特展之外，在我們港灣沙灘有8座作品，還有海口村莊，大家最暖心的村落的貓咪，還有我們老闆娘非常非常精彩。」

圖／TVBS

結合海口的節氣、農事，從沙灘、港灣到村落，打造三個不同地景的特色展區，活動持續到明年3/1，把握冬季獨特的落山風文化。

