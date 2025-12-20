巨大遭控涉強迫勞動 經部接連舉辦美歐法規說明會

（中央社記者曾智怡台北20日電）美國海關對巨大祭出暫扣令，引發台灣出口業者擔憂。經濟部今天表示，近日接續舉辦美國、歐盟強迫勞動法規宣導會，協助企業同步掌握美、歐兩大市場的最新法令趨勢與動向。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，為協助企業掌握國際保護勞動權政策及法規趨勢，經濟部繼12月3日舉辦美國強迫勞動法規宣導會後，接續於17日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章說明會」。

貿易署表示，本次說明會邀請歐盟Van Bael & Bellis（VBB）法律事務所專家與會，說明歐盟禁止強迫勞動產品規章（FLPBR）適用範圍、執法方式及與歐盟其他盡職調查法規間的關聯，盼能協助業者掌握國際法規趨勢，以降低國際貿易風險。

貿易署指出，上述說明會參與情形踴躍，吸引超過300位產官學代表線上參與，涵蓋包括半導體、電子製造、金屬、工具機、自行車、食品加工及化工材料等台灣主要輸歐產業別；另有工研院、中經院、台經院、資策會等智庫與人權組織等與會，顯示國內各界對國際勞權及供應鏈合規議題的高度重視。

貿易署表示，勞權保護已是全球供應鏈治理的重要共識，隨著各國陸續強化對企業的法遵要求，台灣企業宜持續關注國際法規動向，並強化供應鏈的風險管理與透明度，以在變動的全球貿易環境中，維護既有的產品信譽與競爭優勢。（編輯：張均懋）1141220