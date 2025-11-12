巨大遭暫扣有解方？ 洪申翰回應了！

財經中心／廖珪如報導

勞動部長洪申翰就巨大公司因違反美國人權相關議題產品遭暫扣，提出盤點法規的應對辦法。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

立法院衛生福利委員會今（12）日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。日前勞動部劃開放製造業、旅宿及商港碼頭業等特定行業，每為本國勞工加薪2000元，就可獲得1個聘用移工名額。 此外也將放寬製造業外國技術人力留用上限，雇主可申請資深移工全數留用，但仍不可超過總員工數一半。

民眾黨立委陳昭姿就跨國勞動力精進方案質詢，陳認為這方案能紓緩低薪和缺工的問題，出發點非常好，不過執行細節要仔細，陳昭姿憂慮假如企業為增加移工名額，做表面加薪，但原本獎金減少或取消，勞動部會允許嗎？勞動部長洪申翰強調，這是給相對低薪本國勞工加薪，若是企業規避、假加薪，會透過勞保資料查核，屬實的話會取消名額。

廣告 廣告

陳昭姿問說，此方案移工期滿續聘，必須幫本國勞工再度加薪，請問再度加薪是多少？洪申翰說明，如果企業將10個本國勞工加薪2000元，可以取得10個移工名額，但是續聘時要維持10個名額，必須要在替10個本國勞工加薪一次，才能維持住這個名額。

巨大事件 勞動部盤點法規

而針對日前腳踏車龍頭巨大（9921）遭到美國以人權問題暫扣輸美製造品，勞動部也就仲介費、國對國直聘的部分有所動作。陳昭姿也詢問了暫扣的進度，洪申翰說，巨大公司正在和美國CBP做直接討論，就目前勞動部看到已經做出改善承諾。

但是陳昭姿質疑，台中市勞工局去做檢查後，認定巨大沒有違法，但是仲介費容易被歐美詬病，歐美期待零付費。所以，台灣法規是允許仲介費的，但是在國際會被懲罰，那勞動部要如何解決？洪申翰說會進行法規盤點，在輔導同時，台灣法規是否和國際存在落差，是否要做檢討和改善，洪申翰說台灣中小企業比較多，會考慮到不同公司的調適能力。陳昭姿說目前供應鏈被扣下來的金額龐大，為避免我國企業造成更多損失，希望勞動部動作要快。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

義大利麵何辜 川普課107％關稅恐退出美餐桌？

財政部聯手經濟部發錢了！ 請領資格曝

盤前／特斯拉機器人量產 19檔供應鏈股必收

