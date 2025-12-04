巨大：現職移工退費已全數匯入 爭取撤銷暫扣令

（中央社記者潘智義台北 4日電）自行車大廠巨大集團今天表示，已依循第三方獨立稽核機構建議，積極執行改善行動計畫（CAP），現職移工退費已全數匯入，將儘速爭取撤銷暫扣令（WRO），成為勞動與人權治理提升的正向案例。

美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間9月24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令，暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。

巨大今天更新美國海關暨邊境保護局暫扣令（WRO）相關進度，說明零招聘費（Zero Recruitment Fee）制度的落實成果、改善行動計畫（CAP）推動情形，以及申訴機制的強化方向。

巨大表示，零招聘費制度全面落實，所有現職移工退費已全數匯入，在10月中旬完成第一階段退費後，於12月1日完成現職移工第2階段所有相關費用返還。

巨大指出，退費計算及程序均依第三方獨立稽核機構依循國際標準，並善盡事實調查與評核後建議執行，所有款項均已全數匯入現職移工帳戶；象徵巨大集團已全面落實零招聘費負責任招募制度，也是集團在人權治理與負責任招募制度上的重要里程碑。

巨大說明，第三方獨立稽核機構建議內容涵蓋公司政策更新，以及招募管理制度強化等層面，並透過多場次線上及實體教育訓練宣導勞動權益、提升勞權意識。目標透過與美國海關暨邊境保護局（CBP）協作（collaboration），儘速爭取撤銷暫扣令。

巨大集團強調，有效的申訴機制是國際人權治理的重要基礎，已同步優化內部 GTMCare申訴流程，並持續宣導政府1955專線，期盼透過政府與企業的協作，移工能以更便捷、安全的方式，表達訴求並獲得及時協助。

巨大集團說明，將持續推動改善行動計畫（CAP）、強化申訴機制等相關措施，積極保障並提升移工權益。若美國海關暨邊境保護局或主管機關提出進一步要求，巨大也將全力配合。巨大集團將持續於官方平台更新進度，以維持資訊透明，期許透過具體落實，促進更完善的移工權益保障制度。（編輯：張良知）1141204