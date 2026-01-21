巨大：產品碳足跡計算平台通過SGS第3方查證

（中央社記者潘智義台北21日電）自行車廠巨大集團今天宣布在永續經營領域的最新進展，在低碳轉型的道路上取得重大里程碑。巨大集團台灣廠自主開發「產品碳足跡計算平台」已正式完成，並順利通過第3方認證機構SGS的AUP（Agreed-Upon Procedures）執行商定程序查證。

巨大說明，上述平台依循ISO 14067、ISO 14040與ISO 14044等國際標準開發，展現巨大在數據治理上的透明度與可信度。

巨大指出，為突破數位轉型瓶頸，解決傳統人工盤查痛點，自2020年起即超前部署，針對旗下六款具代表性的車款進行產品碳足跡（PCF）盤查，透過「生命週期分析（LCA）」方法，深入檢視包含原物料採購、生產製造、運送和經銷、產品使用及廢棄處理等5大關鍵階段。

巨大表示，在盤查過程中發現，傳統的人工處理模式常面臨多重挑戰，由於數據散落於不同部門與廠區，過去高度仰賴Excel彙整與外部顧問協助，不僅耗時數月，且數據難以即時連動，導致決策者難以即時掌握產品生命週期碳排現況，形成「資訊孤島」。

為了解決此瓶頸，巨大集團透過建置數位化平台，將複雜的數據轉化為可管理的企業決策工具。該平台具備規模化計算能力，能將原本需耗時數月的生命週期評估（LCA）作業，大幅縮短至數天甚至數小時，顯著提升數據的時效性與決策精確度。

除此之外，為精準識別「排碳熱點」，從設計源頭落實減碳透過產品碳足跡（PCF）盤查可發現，自行車生命週期中的環境衝擊主要集中於「原物料採購」與「生產製造」階段，其中車架組件、輪胎及製程能源使用被列為關鍵減碳熱點。（編輯：張均懋）1150121