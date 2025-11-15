巨星匯聚台中 跨年與新年演唱會接力登場
[NOWnews今日新聞] 台中人氣爆棚、氣勢無法擋！從巨星獨家選唱到跨年屢創新高，「流行音樂之都」名號越喊越響亮。今年冬天開始，台中正式進入巨星開唱連發模式，包括天王蕭敬騰、國民天團玖壹壹、華語搖滾天團五月天、嘻哈天團頑童 MJ116，全都把台中當成年度最重要舞台，接力陪粉絲從 2025 嗨到 2026。
台中市新聞局長欒治誼表示，這波演唱會熱潮根本是「火力全開」：短短 2 個半月就有四大音樂盛典輪番上陣，把台中變成全台樂迷最想報到的城市。從氣候、美食，到交通便利與大型戶外場地優勢，全都讓台中成為巨星最愛的開唱基地。
年度最炸戶外音樂盛事「玖壹壹南北貳路音樂節 2025」11 月 15、16 日提前引爆台中水湳中央公園。人氣天團玖壹壹親自坐鎮，卡司更是狂到爆：蕭煌奇、告五人、Lulu 黃路梓茵、羅百吉、高爾宣 OSN、許富凱、婁峻碩 SHOU、怕胖團、FEniX多組人氣樂團、偶像歌手輪番開唱，預估吸引 1.5 萬名歌迷集體嗨翻公園。
去年台中跨年突破 48.7 萬人，火力強到連五年穩坐「全台跨年網路熱度冠軍」寶座。今年市府更直球邀請「金曲歌王」蕭敬騰睽違五年重返跨年舞台，並獨家選擇台中唱倒數。
蕭敬騰還笑說，「我來台中的原因很簡單台中美食太好吃啦！」完全展現天王本色，也替台中魅力狠狠加分。
今年跨年晚會卡司再度升級，多組金曲樂團、三金歌王、人氣偶像、原民天團與實力派唱將將輪番點燃台中夜空，勢必再創跨年夜最強流量。
華語天團五月天宣布於 2025 年 12 月 27、28、31 日，以及 2026 年 1 月 1、3、4 日在台中洲際棒球場開唱，六場「回到那一天25 週年巡迴，台中站·新年快樂版」將吸引至少 15 萬名樂迷朝聖！
市府也會與五月天合作推出主題城市裝置，讓台中整座城市變成五月天粉絲版的期間限定樂園。
嘻哈天團頑童 MJ116 將於 2026 年 1 月 31 日與 2 月 1 日在台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會。本色音樂、滾石唱片共同主辦、由台中市政府指導。
頑童與台中淵源深厚：2016 年「兄弟本色」演唱會 7000 張門票 37 秒秒殺、2017 年「幹大事」巡迴台中場 7 分鐘秒清空，再再顯示台中是頑童最強後援基地。這次回到洲際開唱，預料又會掀起搶票風暴。
欒治誼強調，今年台中的演唱會版圖堪稱「史上最豪華」，玖壹壹領軍的音樂節、超人氣的台中跨年晚會，到五月天、頑童 MJ116等天團級卡司，全都選擇在台中登場。
停車場不只是停車場 台中打造城市小綠洲
水湳經貿五大亮點建設 議員：根本五大皆空
雪山坑步道完工啟用 自然生態親近山林路線
