巨星台北見／「古一大師」曾降臨台北！蒂妲史雲頓亞洲首演秒殺 30套華服無台詞演出驚豔全場

大師級的蒂妲史雲頓2024來台演出《親愛的帕索里尼》。（資料照）

好萊塢明星接連來台拍片或演出，《阿凡達》的男主角山姆沃辛頓正在台灣拍攝趙德胤導演的新片，據悉蓋瑞歐德曼也在寶島露臉，還和粉絲相見歡，姜成鎬（韓哥）以《玩命關頭》系列走紅，2024年為《台北追緝令》來台取景，同片還有路克伊凡斯，一度在台北街頭引起話題。

曾演出《納尼亞傳奇》、《康斯坦汀：驅魔神探》，到漫威宇宙《奇異博士》中的古一大師，知名女星蒂妲史雲頓2024來台演出《親愛的帕索里尼》，由於是第一次來台，三場演出票房秒殺。《親愛的帕索里尼》是奧利維耶薩亞與蒂妲史雲頓自2021年起共同合作的劇目，首度跨出歐洲，於臺北進行亞洲首演。這是一齣幾乎沒有台詞，只有簡單配樂的安靜演出，史雲頓將自己作為服飾的載體，一套接著一套，換上近30件帕索里尼電影中，出現過最具影響力的服飾。

姜成鎬以《玩命關頭》系列走紅，2024年為《台北追緝令》來台取景。 （姜成鎬IG）

喬瑟夫高登李維來台參加亞洲區塊鏈高峰會，受邀球場開球。（富邦悍將提供）

喬瑟夫高登李維曾演出電影《全面啟動》和《神鬼駭客：史諾登》，他是以科技公司CEO身分參加亞洲區塊鏈高峰會，但在唐鳳牽線之下，撥冗到富邦悍將主場開球，讓影迷一睹他的球場風采。

