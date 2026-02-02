巨星台北見／獨家！來台拍戲沒排場 山姆沃辛頓等吳可熙補妝

1/26 14：58，拍攝空檔，山姆沃辛頓會就近四處走走看看，十分好奇。

近年越來越多國際巨星來台拍片，本刊日前直擊電影《阿凡達：火與燼》主角山姆沃辛頓在台北萬華拍攝電影《美夢》，還非常接地氣地上演吃台灣小吃的情節，他看起來也相當融入本地氣息。

1月26日下午2點多，記者直擊《阿凡達》男主角山姆沃辛頓在台北萬華拍攝趙德胤電影《美夢》，劇組陣仗不小，但並沒有特別遮掩周邊拍攝處，看起來是在拍坐在騎樓大啖小吃的劇情，跟他對戲的是趙德胤的萬年女主角吳可熙。

1/26 14：33，本刊在台北萬華直擊電影《阿凡達》男主角山姆沃辛頓，參與趙德胤電影《美夢》拍攝。

騎樓啖小吃 邊吃邊演

山姆沃辛頓在《阿凡達》中飾演後來變成納美人的海軍陸戰隊員，但他在台灣完全判若兩人，等戲時會在片場練甩手功、晃來晃去，彷彿在台灣住了很久的模樣。拍了幾個鏡位後，導演走去跟山姆說話，應該是在討論走位和呈現方式。

14：41，吳可熙站在馬路邊讓工作團隊幫她整理妝髮，準備上場對戲。

接下來，吳可熙站到馬路邊讓工作團隊幫她整理妝髮，開拍後她繼續跟山姆沃辛頓坐在騎樓，拍攝邊吃邊對話的劇情。直到下午四點多，山姆沃辛頓收工，獨自搭保母車離開。

16：33，山姆沃辛頓拍完收工，獨自搭保母車離開。

趙德胤導演的最新電影《美夢》（Beautiful Dream）是一部台美合拍的犯罪驚悚片，今年1月5日開拍，主演除了《阿凡達》的山姆沃辛頓，還有台灣觀眾熟知的《X檔案》男主角大衛杜考夫尼，台灣方面則有游安順與吳可熙等人。劇情描述幾個在自己家鄉混不下去的洋人來台灣混口飯吃，有人教英文、有人涉毒，卻失控引發暴力犯罪，大衛飾演的角色最後還被分屍。劇情與2018年發生的新北分屍案頗相似。

出生緬甸的台灣導演趙德胤（左），近年在國際影壇上備受關注。右為安卓亞布洛迪。（翻攝自趙德胤臉書）

幕後聚大咖 鎖定影展

據悉，山姆沃辛頓和大衛杜考夫尼兩位好萊塢演員十分親民，沒有要求比照美國拍片規格，劇組也因應飲食習慣讓演員分別點餐，唯獨梳化與造型師是指定並從好萊塢來台配合。由於是英語長片，因此兩位男主角對話也都是英文，不過山姆因為演出台灣在地老江湖，也要講一些中文。

在《阿凡達：火與燼》中，山姆沃辛頓從人類變成納美人。

山姆沃辛頓和老婆去年底出席電影《阿凡達：火與燼》洛杉磯全球首映。（東方IC）

愛妻顧家的山姆沃辛頓，一有空閒會親自接送兩個小孩上下學。（東方IC）

《美夢》的拍攝訊息已經登上好萊塢的新聞，幕後團隊也是陣容強大，製作團隊星光熠熠，包括三度入圍奧斯卡的攝影指導艾德拉赫曼（《因為愛你》）、金獎剪輯漢克柯文（《永生樹》），以及《刺客聶隱娘》坎城最佳原創音樂得主林強操刀配樂，強強聯手，目標鎖定國際影展。

