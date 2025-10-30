巨星殞落...王月：坣娜永存心中 郁方：很大的遺憾
台北市 / 綜合報導
歌手坣娜驚傳16日已經不幸離世，享年59歲，圈內藝人王月受訪時，表示真的非常遺憾，認為是一代巨星的殞落；而郁方則透露，一直都知道她身體不好，但聽聞消息還是很驚訝。雖然坣娜的家屬都低調沒有證實，但身旁好友紛紛悼念，也傳出追思會將在12月15日舉行。而坣娜的好友之一，曾是唱片監製的彭斯民，更在臉書公開，坣娜生前未公開的遺作。
歌手坣娜說：「謝謝你曾經愛過我，你的付出，我曾不明瞭。」謝謝那些，曾經愛過坣娜的大家，聽到熟悉的歌聲，但不太熟悉的旋律，原來這是她生前最後一首歌。
歌手坣娜說：「如果你現在遇見了我的我，請給我一個擁抱，不要拒絕我。」沒人能抗拒坣娜的魅力，曾是唱片監製的彭斯民，在社群曝光坣娜遺作，他感慨地說專輯名叫「璀璨」，無奈最後因故沒能發行，也沒想到在坣娜過世後，這作品才終於見光。
歌手坣娜(2021.4.17)說：「再抱緊抱緊一點，貼著我胸前，不想聽你說再見。」說了再見，卻是再也不見，2021年坣娜舉行出道後首場演唱會，只是初登場就成絕響，讓圈內好友感慨萬千。
藝人郭子乾說：「(曾經)在她的婚禮上面演出這樣，聽到這個消息，真的很震驚。」藝人王月說：「她一直那麼優雅的活著，所以我覺得，她是會永遠活在我們心中的。」
畢竟坣娜不愧為一代女神，唱紅許多經典歌曲，可以說是六七年級生，共同的美好回憶，無奈她曾遭遇車禍，又深受紅斑性狼瘡所苦，甚至傳出三年前罹患胰臟癌，身體狀況每況愈下。
藝人郁方說：「我知道她一直都是很低調的，而且我知道，她身體一直都很不好，然後她一直都是在，所以其實看到這個新聞是有點訝異，我覺得對大家來講，都是一個很大的遺憾。」16日坣娜飛往天堂自由，她在先生懷裡安息，從病痛中解脫，但留給世人無限遺憾。
公公土耳其郵輪之旅「半夜呼吸困難」驟逝 郁方心碎證實
藝人「坣娜」影視歌三棲 「奢求」.「自由」成經典傳唱度高
「奢求」原唱坣娜驚傳驟逝！ 死因疑「胰臟癌」享年59歲
